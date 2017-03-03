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В Мурманской области выявлено 361 нарушение ПДД за сутки

10:5003 марта 2017Просмотров: 94

При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудниками ГИБДД выявлено 361 нарушение Правил дорожного движения.

20 нарушений допущено пешеходами, 4 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 4 водителя.

Выявлено 7 нарушений, связанные с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 187 нарушения ПДД.

3 водителя был задержан за неуплату административных штрафов. Всего было оформлено 61 столкновение с материальным ущербом (без пострадавших), сообщает пресс-служба ГИБДД УМВД России по Мурманской области.

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