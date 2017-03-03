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В саамской деревне круглосуточно будет светло! Заработала собственная подстанция

20:0203 марта 2017Просмотров: 265

В саамской деревне Самь-Сыйт радостное событие: сегодня там заработала собственная электростанция. В символической церемонии запуска приняла участие Марина Ковтун. Теперь гостям будет намного комфортнее отдыхать в туристическом комплексе. В гостях у саамов сегодня побывала наша съёмочная группа - Татьяна Юлусова, Константин Кабанец и Павел Удалов.

Мяч из шкуры оленя резво пинают по саамской земле туристы из Китая. Знакомство с Заполярьем часть тура, далее Санкт-Петербург и Москва. Бодрящий холод говорят, прочувствовали, а северное сияние, пока не видели.

Юрий Уань: «Ой, у вас такой мороз. Воздух свежий и вкусный».

Саамская деревня принимает и иностранных и российских туристов уже 8 лет. А началось всё с нескольких ковакс и чумов. Проект современного дома для постояльцев Иван Головин разрабатывал три года.

 Деревянные рейки, шкуры, и мягкие пледы. Создать уют и удобства - главное, но не самое сложное. Очень ждали подключение к своей собственной электроподстанции. Теперь, говорит, заживём ещё лучше.

Иван Головин, председатель общины саами «Самь-Сыйт»: «Первое, что сделаем - это комфортные, тёплые туалеты, посетители просят. Потом проведём освещение для гаражей. Чтобы было светло, как днём, опять же это просьба клиентов. А на будущее это цеха по переработке. Электроэнергия очень важна, планов очень много на неё».

Внутри трансформатора интеллектуальный счётчик. Показания будут фиксироваться автоматически, и улетать в Мурманск.

Александр Летягин, генеральный директор компании «МРСК Северо-Запада»: «Здесь крайне надёжные автоматы, надёжные трансформаторы. С малым запасом масла, негорючие. Самое главное - это наш персонал, который днём и ночью, круглосуточно, будет появляться здесь, и помогать справляться со всем хлопотным хозяйством по части электрики».

А хозяйство и правда, выросло за столько лет. Кафе «Петроглифы» и гостевой двухэтажный дом - всё оформлено в стиле коренного народа. Но в 21 веке саамы, может, и могут без электричества прожить, а туристы - нет.

В Южном Китае, откуда родом Юань Юань, животный мир состоит из обезьян, леопардов и гигантский белок. Девушка оленя то видит впервые, а тут ещё снег и мороз. Восторг, да и только!

Юань Юань: «Я впервые вижу такое количество снега. Мне очень холодно, если честно. Но люди здесь удивительные, добрые и честные. А ещё воздух очень свежий».

Задобрив духов и загадав желание, гостям предлагают прочувствовать север. Завершает визит круг почёта по деревне на оленях. Закончилась и символичная церемония запуска подстанции. В доме при ярком свете - совещание участников мероприятия. Тема - распространение успешного опыта.

Марина Ковтун, губернатор Мурманской области: «Отдалёнки нет, когда есть дороги и постоянная связь и электроэнергия. Но и ещё одну важную задачу мы решаем, не только для местных жителей, это - возможность саамских общин развивать исконный свой промысел и развивать туризмом. Конечно, повышаем инвестиционную привлекательность региона. В том числе, туристическую привлекательность».

Иван Головин поделился планами и проектом в 2015 году. Полтора года ушло на разгадку этой задачи, но специалисты «Колэнерго» совместно с правительством региона проблему решили.

Благами цивилизации должны пользоваться люди и в городах и в посёлках области. Так недавно была завершена электрификация Терского берега. Сейчас задача - обеспечить село Краснощелье электроэнергией.

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