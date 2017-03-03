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В ЗАТО Островном сотрудники Росгвардии проверили владельцев оружия

20:0503 марта 2017Просмотров: 711

В полутора часах лёта от Мурманска. Сотрудники Росгвардии отправились в Островной с проверкой владельцев оружия. Вместе с ними в закрытый гарнизон полетела и наша съёмочная группа. Марк Протасов и Сергей Расюк.

На поле мурманского аэропорта готовится к взлёту Ми-8. Пока вертолёт авиационного отряда национальной гвардии Мурманской области прогревают автономной тепловой пушкой, экипаж проверяет все узлы. Затем короткая пробежка до места взлёта и отрыв.

Большая часть пути проходит в так называемом «молоке» - условиях ограниченной видимости. Спустя полтора часа в иллюминаторах появляется точка назначения - ЗАТО Островной. Город с особым статусом и непростой судьбой.

Сейчас здесь живёт около двух тысяч человек. Многие трудятся на военных объектах. В качестве хобби популярна охота. Как хранят охотничье и другое оружие, проверяют сотрудники Росгвардии.

В квартирах инспекторы проверяют условия хранения оружия. По закону находиться оно должно в сейфе, разряженное, соответствующее выданным документам. Тем временем в отделении полиции приходят те, кто хочет сдать на утилизацию свой пистолет, продлить или получить лицензию.

 Максим Ганеев бережно хранит ружьё своего деда 1973 года выпуска. Сам не стреляет - охоту не любит. Но и расставаться с памятью о предке - не собирается. Семейная реликвия будет передаваться по наследству.

Максим Ганеев: «Сын подрастает, сейчас в армии отслужит, ему передам. Так что, в армии служит. Там уже дальше ему пойдёт по наследству. Будет на его усмотрение».

Максим и другие владельцы оружия в Островном жалуются - оформить документы, живя в отдалёнке - сложно. Медкомиссию, которая раньше была доступна в ЗАТО, теперь можно пройти только на большой земле.

Юрий Конопелюк: «Ехать в Мурманск, Снежногорск, там проходить. Там оно быстро всё делается. Но для нас эта дорога может занять целый месяц - с нашими погодными условиями».

Даже когда сотрудники гвардии прилетают, не всегда получается сделать всё, что необходимо. У кого-то раньше заканчиваются разрешительные документы, тогда приходится сдавать оружие. Кто-то находится на службе или в командировке, проверить содержимое его сейфа невозможно. А когда инспекторам удастся прилететь в следующий раз - не знает никто.

Анастасия Штефан, начальник отделения Управления Росгвардии по Мурманской области:
«У нас нет возможности прибывать каждый день, видеться с людьми ежедневно. Соответственно, вопросы у них копятся. Заявления они так же пишут в момент нашего прибытия. Зачастую по 10 человек сразу. И прибываем мы сюда, в среднем, раз в месяц, раз в 2 месяца. Чтобы люди могли и спросить и забрать готовые документы, подать на продление разрешения, на получение лицензий»

Большие надежды местные охотники и сотрудники правоохранительных органов возлагают на современные методы регистрации через электронные системы. Сайт Госуслуг, и всё что с ним связано, помогает уменьшить количество документов, которые приходиться оформлять на бумаге.

Но пока процесс перехода на электронный документооборот только начался, владельцам оружия остаётся по старинке - ждать вертолёта с инспекторами либо самостоятельно добираться до Мурманска.

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