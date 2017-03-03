16+
:-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Вопросы исключения «горячих точек» в Мурманской области обсудили участники международной встречи

20:0403 марта 2017Просмотров: 223

Вопросы исключения так называемых «горячих точек» Баренцева листа в Мурманской области обсудили участники международной встречи, которая состоялась в Мурманске. Представители региональной рабочей группы Совета Баренцева Евроарктического региона, финансовых институтов и крупного бизнеса обсуждали, как улучшить экологичность промышленных предприятий.

Список горячих точек Северо-Запада России был создан в 2003 году. В прицеле международной подгруппы последние несколько лет были Коми, Ненецкий автономный округ и Архангельская область. Теперь особое внимание уделено Кольскому Заполярью.

Оке Микаэльссон, координатор программ по России Шведского агентства охраны окружающей среды: «В России давно идёт очень интересный процесс совершенствования законодательства в рамках выдачи разрешений на негативное воздействие, в рамках обращения с отходами, в рамках климата. И этот процесс мы хотим поддерживать. И Баренц-сотрудничество как раз очень интересно, потому, что тут есть возможность приложения этих законов, новых стимулов властей для окружающей среды».

На карте более тридцати красных или, как их называют эксперты, «горячих точек». До недавнего времени десять из них относились к Мурманской области. Одну из них, касающуюся сбора ртутьсодержащих ламп, удалось исключить.

Игорь Конюхов, начальник отдела природопользования и разрешительной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Предприятия меняют свои технологии, меняют оборудование. Меняется и наше законодательство, оно ужесточается в отношении требований к охране окружающей среды. Поэтому сейчас очень важно сделать «старт-ап», определить, с чего мы будем начинать движение по исключению горячих точек».

По словам экспертов, ещё в 2012 году был сделан анализ всех десяти горячих точек мурманской области. С тех пор, некоторые предприятия взяли курс на внедрение в производство наилучших доступных технологий. Это те технические решения, которые могут и должны внедрять предприятия для того, чтобы быть экологичными, эффективными и конкурентноспособными в том числе и на мировом рынке.

Руслан Бутовский, консультант Северной экологической финансовой корпорации: «Насколько я знаю, работа эта не прекращалась. Некоторые наши предприятия, например, горячая точка М-1, которая называется «Печенганикель», некоторое время назад они начали внедрять наилучшие доступные технологии на современном уровне. То есть, они в курсе того, что происходит в мире и это применяют у себя».

Наилучшие доступные технологии, согласно закону, должны быть внедрены на всех крупных промышленных предприятиях страны с 2025 года. Иначе компании могут просто разориться на штрафах.

Об этом в январе говорил и специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время своей поездки в Мурманскую область. Одним из лидеров экологических изменений он назвал «Норникель», в состав которого входит расположенная в нашей области «Кольская ГМК».

Александр Тюкин, начальник Управления научно-технического развития и экологической безопасности «Кольской ГМК»: «В целом предприятия «Кольской ГМК» они уже горячими точками как таковыми не являются. Потому, что мы снизили в восемь раз выбросы диоксида серы на площадке «Заполярный», мы проводим планомерную работу по снижению выбросов на площадке Никель. И мы не превышаем предельно допустимых выбросов по площадке Мончегорск».

Реклама
Читайте также
Мурманский аэропорт закрыт до 22 часовТри москвички в разгар зимы устроили фотосессию в открытых платьях в Териберке и потрясли местных рыбаков до потери водкиВ Мурманской области задержано 612 кг. некачественной мясной продукцииВ Ковдоре - "преступление века". Сегодня ночью неизвестные умыкнули баннер магазина, содрав его со стены
Циклон над Кольским полуостровом! На дорогах Мурманской области видимость стремится к нулюВ Мурманске парень похитил продуты питания на несколько тысяч рублей"Шпроты" укатили в автозаке. Игроки команды из УФСИН сели за решетку ради зрителей"Вы получите конфликт с Россией и никаких преимуществ». Участие Норвегии в натовской системе противоракетной обороны - деньги на ветерРазыскивается несовершеннолетняя девушкаНекачественный бензин нашли на каждой восьмой российской АЗС
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  