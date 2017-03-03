Вопросы исключения «горячих точек» в Мурманской области обсудили участники международной встречи

Вопросы исключения так называемых «горячих точек» Баренцева листа в Мурманской области обсудили участники международной встречи, которая состоялась в Мурманске. Представители региональной рабочей группы Совета Баренцева Евроарктического региона, финансовых институтов и крупного бизнеса обсуждали, как улучшить экологичность промышленных предприятий.

Список горячих точек Северо-Запада России был создан в 2003 году. В прицеле международной подгруппы последние несколько лет были Коми, Ненецкий автономный округ и Архангельская область. Теперь особое внимание уделено Кольскому Заполярью.



Оке Микаэльссон, координатор программ по России Шведского агентства охраны окружающей среды: «В России давно идёт очень интересный процесс совершенствования законодательства в рамках выдачи разрешений на негативное воздействие, в рамках обращения с отходами, в рамках климата. И этот процесс мы хотим поддерживать. И Баренц-сотрудничество как раз очень интересно, потому, что тут есть возможность приложения этих законов, новых стимулов властей для окружающей среды».



На карте более тридцати красных или, как их называют эксперты, «горячих точек». До недавнего времени десять из них относились к Мурманской области. Одну из них, касающуюся сбора ртутьсодержащих ламп, удалось исключить.



Игорь Конюхов, начальник отдела природопользования и разрешительной деятельности Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области: «Предприятия меняют свои технологии, меняют оборудование. Меняется и наше законодательство, оно ужесточается в отношении требований к охране окружающей среды. Поэтому сейчас очень важно сделать «старт-ап», определить, с чего мы будем начинать движение по исключению горячих точек».



По словам экспертов, ещё в 2012 году был сделан анализ всех десяти горячих точек мурманской области. С тех пор, некоторые предприятия взяли курс на внедрение в производство наилучших доступных технологий. Это те технические решения, которые могут и должны внедрять предприятия для того, чтобы быть экологичными, эффективными и конкурентноспособными в том числе и на мировом рынке.



Руслан Бутовский, консультант Северной экологической финансовой корпорации: «Насколько я знаю, работа эта не прекращалась. Некоторые наши предприятия, например, горячая точка М-1, которая называется «Печенганикель», некоторое время назад они начали внедрять наилучшие доступные технологии на современном уровне. То есть, они в курсе того, что происходит в мире и это применяют у себя».



Наилучшие доступные технологии, согласно закону, должны быть внедрены на всех крупных промышленных предприятиях страны с 2025 года. Иначе компании могут просто разориться на штрафах.

Об этом в январе говорил и специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов во время своей поездки в Мурманскую область. Одним из лидеров экологических изменений он назвал «Норникель», в состав которого входит расположенная в нашей области «Кольская ГМК».



Александр Тюкин, начальник Управления научно-технического развития и экологической безопасности «Кольской ГМК»: «В целом предприятия «Кольской ГМК» они уже горячими точками как таковыми не являются. Потому, что мы снизили в восемь раз выбросы диоксида серы на площадке «Заполярный», мы проводим планомерную работу по снижению выбросов на площадке Никель. И мы не превышаем предельно допустимых выбросов по площадке Мончегорск».