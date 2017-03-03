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Юрий Михайлович Левин: получаю удовольствие от работы

11:5103 марта 2017Просмотров: 28

Герой программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» Юрий Михайлович Левин, недавно отметивший 80-летний юбилей.

Незаурядный, влюблённый в Север, он посвятил себя фотографии. Юрий Михайлович фиксирует на фото-, кино- и видеоплёнку мгновения нашей жизни. Уроженец Горького заинтересовался искусством фотографии в детстве. 

Мечта стала реальностью в Мурманске, куда выпускник политехнического института приехал по распределению. Сегодня он известный мурманский фотограф, издатель, журналист, кинооператор.  

Встречу с Юрием Михайловичем смотрите 5 марта в 16:00 на канале «СТС-ТВ-21»!


Авторы фото: Олег Филонок, Андрей Сычёв, Юрий Ерофеев


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