Юрий Михайлович Левин: получаю удовольствие от работы

Герой программы «Здравствуйте, Юрий Аркадьевич!» Юрий Михайлович Левин, недавно отметивший 80-летний юбилей.

Незаурядный, влюблённый в Север, он посвятил себя фотографии. Юрий Михайлович фиксирует на фото-, кино- и видеоплёнку мгновения нашей жизни. Уроженец Горького заинтересовался искусством фотографии в детстве.

Мечта стала реальностью в Мурманске, куда выпускник политехнического института приехал по распределению. Сегодня он известный мурманский фотограф, издатель, журналист, кинооператор.

Встречу с Юрием Михайловичем смотрите 5 марта в 16:00 на канале «СТС-ТВ-21»!



Авторы фото: Олег Филонок, Андрей Сычёв, Юрий Ерофеев





