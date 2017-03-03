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Житель Кандалакши распространял экстремистские материалы в соцсети

15:3003 марта 2017Просмотров: 159

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия был выявлен житель приграничного района Мурманской области, который на своей странице в социальной сети размещал нацистскую символику и другие экстремистские материалы.

3 марта 2017 года вступило в силу решение Кандалакшского районного суда Мурманской области, который признал его виновным в совершении правонарушений.

Суд назначил наказание в виде штрафа на общую сумму 2000 рублей, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

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