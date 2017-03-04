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Циклон над Кольским полуостровом! На дорогах Мурманской области видимость стремится к нулю

16:1504 марта 2017Просмотров: 286

Сразу несколько отделов ГИБДД в районах Мурманской области в частности из Александровска, Кандалакши и Полярных Зорь опубликовали предупреждение о неблагоприятной для вождения обстановке на дорогах.

Над Мурманской областью проносится мощный циклон. Снежные заряды лепят в переднее стекло автомобилей. Пешеходы выскакивают перед машиной, как черт из табакерки.

4 - 5 марта погоду Кольского полуострова будет определять циклон с центром на востоке Мурманской области. В нашем регионе ожидается снег различной интенсивности, порывистый ветер, преобладающая температура воздуха -3-8°, ночью 4 марта при прояснениях до -15

В связи с ухудшением погодных условий - обильным выпадением осадков, Госавтоинспекция обращает внимание водителей на обязательное соблюдение безопасного скоростного режима.

По возможности в случае метели рекомендуем воздержаться от поездок на автомобиле.

Если Вы все же собрались в дорогу, нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, соблюдать безопасное расстояние, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

В непогоду во время снегопада снижать скорость до минимума, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор может быть ограничен (зонт, капюшон и т.д.), что может привести к дорожному происшествию.

При ухудшении погоды и состояния дорог наблюдается резкое увеличение числа мелких ДТП, в которых не страдают люди, но получают повреждения автомобили. Такие автоаварии, как правило, приводят к образованию транспортных заторов. А причина таких ДТП – невнимательность водителей, их неготовность управлять автомобилем в новых погодных условиях.

Сотрудники ГИБДД настоятельно советуют водителям и пешеходам неукоснительно выполнять требования Правил дорожного движения - от этого напрямую зависят их жизнь и здоровье.

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