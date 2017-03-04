Кто летит со встречной полосы. Видео сегодняшнего ДТП в Мурманске



Сегодня в районе выезда с Рогозерской на объездную автодорогу произошло ДТП. Автомобиль пострадавшего двигался из Мурманска, и водитель намеревался повернуть на развязке налево в сторону Североморска.

В этот момент навстречу ему вылетел легковой автомобиль, который немедленно стало заносить. Водитель встречной машины не справился с управлением, его развернуло, и авто правым бортом врезалось в лоб встречного автомобиля. Судя по таймеру на регистраторе происшествие произошло сегодня в 11:57. Все случилось так быстро, что водитель пострадавшего автомобиля не смог ни притормозить, ни свернуть.

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