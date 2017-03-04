Ликвидация объектов негативного воздействия в Арктике позволит улучшить состояние окружающей среды и условия проживания для более чем 1 млн человек. Об этом заявил глава Минприроды Сергей Донской входе заседания рабочей группы «Обеспечение экологической безопасности и рационального использования природных ресурсов» в составе государственной комиссии по вопросу развития Арктики. Мероприятие прошло под председательством Министра.

В ходе заседания был рассмотрен широкий спектр тем, связанных с обеспечением экологической безопасности в Арктической зоне России, говорится на сайте Минприроды.

Ранее Министр дал поручение ФГБУ «ВНИИ Экология» осуществить сбор информации о наличии на территориях субъектов Российской Федерации объектов накопленного вреда.

На сегодняшний день на территории Арктической зоны выявлено 102 объекта накопленного вреда окружающей среде. К ним относятся не функционирующие военные объекты и территории, примыкающие к ним (52 объекта в Красноярском крае), объекты размещения бытовых и промышленных отходов, требующие рекультивации (33 объекта в 6 субъектах РФ), брошенные и затопленные объекты на акватории арктических морей и рек (11 объектов в ЯНАО), территории, загрязненные нефтепродуктами в результате нефтедобычи, нарушения эксплуатации нефтетрубопроводов и др. (2 объекта в Архангельской области), а также объекты накопленного вреда горнодобывающей промышленности (3 объекта в 2 субъектах РФ).

Работа по ликвидации накопленного вреда окружающей среде в Арктической зоне ведется Минприроды России с 2010 г. В качестве пилотной территории был выбран архипелаг Земля Франца-Иосифа. В ходе проведения работ достигнуты значительные результаты. В настоящее время география объектов значительно расширена.

«Выполнение мероприятий по ликвидации объектов накопленного вреда на данных территориях позволит сократить площадь земель, подверженных негативному воздействию на 1737 га, а также ликвидировать негативное воздействие более чем 18,5 млн тонн отходов I-V классов опасности. Это позволит улучшить экологические условия проживания для 1,032 млн человек», - отметил С.Донской.

По итогам заседания Министр поручил ФГБУ «ВНИИ Экология» провести сбор информации для оценки готовности субъектов РФ к реализации мероприятий по ликвидации объектов накопленного экологического ущерба, в том числе для оценки возможности федерального финансирования таких работ. Регионы должны представить необходимую проектную документацию и государственные экспертизы проектов, а также уточненную информацию по параметрам оказываемого негативного воздействия на окружающую среду.

В заседании приняли участие представители Минприроды России, Роснедр, Росгидромета, Росприроднадзора, Рослесхоза, Росводресурсов, Минобороны России, а также представители субъектов Арктической зоны РФ, федеральных органов исполнительной власти, а также бизнес-сообщества и научных организаций.