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Некачественный бензин нашли на каждой восьмой российской АЗС

14:3004 марта 2017Просмотров: 160

Росстандарт заявил, что уровень нарушений на российских АЗС в 2016 году оказался одним из самых низких за последние пять лет - нарушения нашли на 18% из 1536 проверенных ведомством заправок.

Для сравнения, в 2015 году этот показатель был существенно выше — проблемы обнаружили у 42,5% просмотренных АЗС.

Топливо с нарушениями физико-химических свойств нашли на 12% заправок. Годом ранее такую ситуацию наблюдали на 40% заправок.

Примечательно, что потребление бензина в России в ноябре 2016 — январе 2017 года оказалось минимальным за последние 4-5 лет.

Также отмечается, что наиболее критична ситуация с дизтопливом — в среднем по РФ доля суррогата в этом сегменте достигает 25-30%, в отдельных регионах она может быть выше вдвое и даже втрое.

Крупные компании выступают за ужесточение контроля за качеством топлива — на сетевых АЗС нарушений меньше, чем на независимых (14% против 24% в 2016 году), сообщает drom.ru.



 

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