Полицейские поздравят северянок с 8 марта

Акция началась на базе Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области.
На прием документов на выдачу заграничного паспорта обратилось около 20 женщин, в том числе две самые юные жительницы Заполярья для получения своего первого в жизни паспорта.
Приятным сюрпризом для посетительниц стало получение поздравления от мужской половины коллектива Управления.
Начальник отдела по работе с гражданами РФ УВМ Александр Саврасов дарил каждой посетительнице цветы и открытку с поздравлением.
Акция продлится на территории Мурманской области до 8 марта. В это время прекрасная половина будет получать поздравления от полицейских.
Например, жительницы Заполярья получат поздравления от участковых уполномоченных полиции, а автоледи получат приятные сюрпризы от инспекторов дорожно-патрульной службы.
Кроме того, полицейские Мурманской области навестят своих подшефных в детских домах и социальных приютах и поздравят девочек и сотрудниц этих учреждений с замечательным весенним праздником.
Завершатся праздничные мероприятия поздравлением сотрудниц полиции на праздничных концертах и торжественных собраниях, которые пройдут во всех территориальных отделах полиции, сообщает пресс-служба МВД России по Мурманской области.