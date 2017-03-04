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Полицейские поздравят северянок с 8 марта

13:0004 марта 2017Просмотров: 165

Сегодня в Мурманской области стартовала акция МВД России «8 марта – в каждый дом»

Акция началась на базе Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области.

На прием документов на выдачу заграничного паспорта обратилось около 20 женщин, в том числе две самые юные жительницы Заполярья для получения своего первого в жизни паспорта.

Приятным сюрпризом для посетительниц стало получение поздравления от мужской половины коллектива Управления.

Начальник отдела по работе с гражданами РФ УВМ Александр Саврасов дарил каждой посетительнице цветы и открытку с поздравлением.

Акция продлится на территории Мурманской области до 8 марта. В это время прекрасная половина будет получать поздравления от полицейских.

Например, жительницы Заполярья получат поздравления от участковых уполномоченных полиции, а автоледи получат приятные сюрпризы от инспекторов дорожно-патрульной службы.

Кроме того, полицейские Мурманской области навестят своих подшефных в детских домах и социальных приютах и поздравят девочек и сотрудниц этих учреждений с замечательным весенним праздником.

Завершатся праздничные мероприятия поздравлением сотрудниц полиции на праздничных концертах и торжественных собраниях, которые пройдут во всех территориальных отделах полиции, сообщает пресс-служба МВД России по Мурманской области.

 

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