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Полиция продолжает разыскивать мурманчанина, пропавшего 4 года назад

11:1804 марта 2017Просмотров: 236

Отделом полиции по городу Мурманску разыскивается без вести пропавший мурманчанин Иванов Борис Константинович, 9.11.1944 года рождения, который 31 августа 2013 года вышел из дома и до настоящего времени его местонахождение не известно, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Может находиться на территории Республики Карелия, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Приметы: на вид 68 лет, рост 172 см.; худощавого телосложения; лицо прямоугольное, европейского типа, волосы темные , глаза карие, нос прямой, волосы прямые чёрного цвета, брови щетинистые, очень широкие, носит усы.

Был одет: кепка демисезонная с козырьком черного цвета из кожзаменителя, куртка черного цвета из плащевки длиной ниже бедра, брюки спортивные черного цвета, полуботинки черного цвета из кожзаменителя, при себе имел часы из металла белого цвета.

Особые приметы: крупная родинка на шее сзади диаметром 5-10 мм.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Иванова Бориса Константиновича, просьба сообщить в отдел полиции № 3 УМВД России по г. Мурманску по телефонам 8 (8152) 40-60-10 (дежурная часть), 40-60-89 (группа розыска).

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