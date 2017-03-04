Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 4 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Компания не собирается терпеть плохую организацию труда и травматизм. Профилактику обсудили участники заседания Комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Норникеля».



На территории Кольской ГМК завершилась установка специализированных киосков самообслуживания.



Детский взгляд на взрослые проблемы. В Заполярном состоялся образовательный фестиваль для школьников Печенгского района.

