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Полное видео программы «Дежурный по Печенге»

19:5904 марта 2017Просмотров: 127

Вы не хотите читать? Вы хотите смотреть всё и сразу? Тогда эта страничка для вас. Только здесь вы найдёте полное видео программы «Дежурный по Печенге» от 4 марта 2017 года.

Сегодня в выпуске:

Компания не собирается терпеть плохую организацию труда и травматизм. Профилактику обсудили участники заседания Комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии «Норникеля».

На территории Кольской ГМК завершилась установка специализированных киосков самообслуживания.

Детский взгляд на взрослые проблемы. В Заполярном состоялся образовательный фестиваль для школьников Печенгского района.

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