Разыскивается несовершеннолетняя девушка

Управлением уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области разыскивается несовершеннолетняя Воропаева Екатерина Олеговна, 15.05.1999 г.р.

3 августа 2016 года она ушла из дома в поселке Тальменка Алтайского края в неизвестном направлении и до настоящего времени не вернулась.

В последний раз ее видели 9 августа 2016 года на территории Ленинского района города Новосибирска, у кафе «Улыбка» (стоянка дальнобойщиков), сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Может передвигаться по регионам России с водителями-дальнобойщиками.

Приметы: на вид 17-18 лет, среднего телосложения, рост 160 см, волосы темные до плеч, глаза голубые.

Была одета: рубашка темно-синего цвета, брюки темно-синие, кроссовки светлые.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просим незамедлительно сообщить в ГУ МВД России по Новосибирской области по телефонам: 8 (383) 232-27-00; 8-913-795-10-47.