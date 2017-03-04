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"Шпроты" укатили в автозаке. Игроки команды из УФСИН сели за решетку ради зрителей

15:4004 марта 2017Просмотров: 242

Игроки команды Управления Федеральной службы исполнения наказаний сели за решетку для того, чтобы пригласить болельщиков на первую игру Мурманской лиги КВН 2017 году. Ролик, в котором один из участников команды отправляется в автозаке в ДК им. Кирова, размещен в группе команды в социальной сети.


Сборная УФСИН появилась после первых игр "КВН УИС" в ноябре 2012 года, на которых и были выявлены самые веселые и
находчивые сотрудники уголовно-исполнительной системы Мурманской области. Именно они и вошли в состав сборной команды
КВН УФСИН России по Мурманской области "ШПРОТЫ", которые начали свой творческий путь в 2013 году с "КВН в погонах",
где одержали свою первую победу.

На последнем конкурсе "КВН в погонах", который состоялся в феврале 2017 года команда «Шпроты», представляющая управление федеральной службы исполнения наказания, и команда двухсотой отдельной мотострелковой бригады «Динамит» из поселка Печенга разделили первое место.

Ролик, размещеный в сети, отражает специфику юмора команды. Впрочем, капитан "Шпротов" этого и не скрывает. 

Максим Волков, команда «Шпроты»: «По примеру нашей команды мы старались делать юмор максимально приближенный к обычному зрителю, который не носит погоны и видит нас как простых людей на сцене, но немного со спецификой, конечно же».

Старт сезона Мурманской лиги КВН, на который везут недоумевающего зека в ролике сборной УФСИН, будет дан 11 марта в ДК им. Кирова.

Телеканал ТВ-21 уже несколько сезонов является информационным партнёром этих игр.

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