"Шпроты" укатили в автозаке. Игроки команды из УФСИН сели за решетку ради зрителей

Игроки команды Управления Федеральной службы исполнения наказаний сели за решетку для того, чтобы пригласить болельщиков на первую игру Мурманской лиги КВН 2017 году. Ролик, в котором один из участников команды отправляется в автозаке в ДК им. Кирова, размещен в группе команды в социальной сети.



Сборная УФСИН появилась после первых игр "КВН УИС" в ноябре 2012 года, на которых и были выявлены самые веселые и

находчивые сотрудники уголовно-исполнительной системы Мурманской области. Именно они и вошли в состав сборной команды

КВН УФСИН России по Мурманской области "ШПРОТЫ", которые начали свой творческий путь в 2013 году с "КВН в погонах",

где одержали свою первую победу.

На последнем конкурсе "КВН в погонах", который состоялся в феврале 2017 года команда «Шпроты», представляющая управление федеральной службы исполнения наказания, и команда двухсотой отдельной мотострелковой бригады «Динамит» из поселка Печенга разделили первое место.

Ролик, размещеный в сети, отражает специфику юмора команды. Впрочем, капитан "Шпротов" этого и не скрывает.

Максим Волков, команда «Шпроты»: «По примеру нашей команды мы старались делать юмор максимально приближенный к обычному зрителю, который не носит погоны и видит нас как простых людей на сцене, но немного со спецификой, конечно же».



Старт сезона Мурманской лиги КВН, на который везут недоумевающего зека в ролике сборной УФСИН, будет дан 11 марта в ДК им. Кирова.

Телеканал ТВ-21 уже несколько сезонов является информационным партнёром этих игр.