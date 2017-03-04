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Териберский водопад - место из разряда «must see»

12:3604 марта 2017Просмотров: 263

Россутризм включил старинное село Мурманской области в рубрику «Россия в деталях».

Она рассказывает о привлекательных местах регионов нашей страны, как для российских, так и иностранных туристов. В этот раз Росстуризм рассказывает о старинном селе Мурманской области – Териберке.

После выхода на широкий экран фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева старинный поморский поселок Териберка в Мурманской области обрел новую жизнь, прогремев на всю Россию и даже зарубежье, говорится на сайте агенства.

Пейзажи Териберского берега напоминают кадры фильма "Интерстеллар" Кристофера Нолана. природа здесь очень красива. так, териберский водопад - место из разряда "must see". Вид падающей воды на фоне скал из розового гранита мало кого оставляет равнодушным.

В пешей доступности от водопада одиноко стоит на скалистом берегу старинная метеостанция, основанная в 1889 году. с 2015 года в поселке проходит фестиваль "Териберка. Новая жизнь", куда съезжаются популярные музыкальные проекты и модные кулинары, дают представления уличный театр и териберский поморский хор, история которого перевалила за 80 лет.

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