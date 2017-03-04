Три москвички в разгар зимы устроили фотосессию в открытых платьях в Териберке и потрясли местных рыбаков до потери водки

Три жительницы столицы нашей Родины решили отравится в путешествие на край Кольского полуострова в популярное нынче место посёлок Териберка. В начале марта одна из них Юлия Телипенко, по информации в социальной сети - 42-летняя путешествнница, опубликовала пост о своих впечатлениях от поездки. А также о том, к чему приводят шальные мысли жителей мегаполиса. Три девушки произвели неизгладимое впечатление на рыбаков, узревших в разгар зимы полураздетых дам. Фантазёрки довели до изумления и китайских туристов.



"За пару дней до выезда на Кольский родилась шальная мысль. Пишу в чат: "Платья берём с туфельками?" Все в один голос: "Естественно"

Взяли... До последнего дня не могли решиться. Смотрели в окно, планировали день. И каждый раз на вялый вопрос про платья... глаза в пол. И вот настал последний день. Без вариантов. Надо, так надо.

Скажу честно, мозг у меня замёрз. Это заметят коллеги-фотографы, задумавшись: "А почему все фото с одного ракурса?" Да. Прокол. Я выставила фотик на штатив и подготовила. А потом мы просто выбегали, выстреливали очередью снимков и забегали греться обратно. Мысль "поснимать БЕЗ штатива в разных ракурсах" пришла позже, в Мурманске в тёплой квартирке... и очень меня озадачила и даже огорчила своей запоздалостью. Учтём в следующий раз".

"В начале нашей съёмки в соседний домик заселились парочка китайцев. В тряпичных кедах на босу ногу, джинсах и ветровочках они тащили по сугробам глянцевые чемоданы на колёсиках. В первозданном трепете, дотолкав весь багаж до своей парадной, они кинулись было к Настоящему Русскому Морю... да не тут-то было!!! Вдруг в тот самый миг начались Русские забавы.

Мы начали фотосессию - прямо под их окном, между гигантских барханов снега. Ну тут все понятно - бегаем в платьях, в туфлях по снегу, крутимся, танцуем, хохочем и всячески бодримся.

Тем временем прямо мимо нас (в полуметре) проезжает снегоход с двумя красавцами-рыбаками. Тот, что позади, крепко держит ящик водки. Снегоход резво взлетает на бархан, мужик с водкой красиво летит в сугроб, водка - из ящика в россыпную. Водитель снегохода бросает своего коня и кидается в снег собирать водку. Снегоход заваливается в канаву. Тем временем, откуда ни возьмись - собаки (хаски?) начинают туда-сюда бегать.

Сцена классическая: Бабы пляшут в платьях, мужики на снегоходах падают, водка, хаски... и все с визгом, удалью и задорно! Китайцы в полном экстазе!!! Вот такой он - Русский Север!"



Фото со страницы вконтакте Юлии Телипенко