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В 2017 году международный Час Земли пройдет в десятый раз

12:0704 марта 2017Просмотров: 157

Час Земли — это международная акция, в ходе которой WWF призывает выключить свет на один час в знак неравнодушия к будущему планеты.

В это же время гаснет подсветка самых известных зданий и памятников мира.

В 2017 году международный Час Земли состоится в 10 раз – акция будет проведена в субботу, 25 марта, говорится на сайте проекта.

Акция — символ бережного отношения к природе. Из года в год это мероприятие позволяет привлечь внимание к необходимости ответственного отношения окружающему миру.

Сегодня Час Земли — это самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более 2 млрд человек по всему миру из более чем 175 стран и почти 7000 городов.

Темой «Часа Земли – 2017» стало ответственное отношение человека к природе. Речь пойдет о том, как люди меняют все вокруг себя – землю, воздух, воду и леса, а также о последствиях такого воздействия для самого человечества.

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