В Ковдоре - "преступление века". Сегодня ночью неизвестные умыкнули баннер магазина, содрав его со стены



Сегодня ночью в Ковдоре неизвестные содрали со стены баннер магазина "Улыбка радуги". Это настолько опечалило владельцев полотна, что они разместили информацию об этом происшествии в местной группе в социальной сети и призвали всех, кто что-нибудь знает о судьбе баннера сообщить им в комментариях к посту:

"В период времени с 20 часов 00 минут 03.03.2017 года по 09 часов 30 минут 04.03.2017 года со здания по адресу ул. Комсомольская, д.16 в г. Ковдор (стена слева от входа в магазин"Дикси") был похищен рекламный баннер с изображением продукции магазина "Улыбка радуги". Размер баннера примерно 2.70 м. на 4 м".

В комментариях под новостью пользователи сети, видимо, с сарказмом пишут "Наверное конкуренты, информационная война". Впрочем, нашлось более рациональное объяснение причины кражи: "на дачу или рыбалку, навес делать".