В Мурманске парень похитил продуты питания на несколько тысяч рублей

В полицию обратилась администратор торгового павильона, расположенного по улице Хлобыстова.
По ее словам, ночью неизвестное лицо тайно проникло в магазин и похитило продуты питания на сумму несколько тысяч рублей.
Полицейские, прибыв на место совершения кражи, выяснили, что злоумышленник проник в помещение, повредив оконную раму.
Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камеры видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже безработный житель города 1991 года рождения.
Он ранее не судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области
За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.