В Мурманске парень похитил продуты питания на несколько тысяч рублей

В полицию обратилась администратор торгового павильона, расположенного по улице Хлобыстова.

По ее словам, ночью неизвестное лицо тайно проникло в магазин и похитило продуты питания на сумму несколько тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место совершения кражи, выяснили, что злоумышленник проник в помещение, повредив оконную раму.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камеры видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже безработный житель города 1991 года рождения.

Он ранее не судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.