16+
:-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

В Мурманске парень похитил продуты питания на несколько тысяч рублей

16:0004 марта 2017Просмотров: 154

В полицию обратилась администратор торгового павильона, расположенного по улице Хлобыстова.

По ее словам, ночью неизвестное лицо тайно проникло в магазин и похитило продуты питания на сумму несколько тысяч рублей.

Полицейские, прибыв на место совершения кражи, выяснили, что злоумышленник проник в помещение, повредив оконную раму.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камеры видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в краже безработный житель города 1991 года рождения.

Он ранее не судим, однако неоднократно привлекался к административной ответственности.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области

За содеянное его может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

 

Читайте также
Мурманский аэропорт закрыт до 22 часовТри москвички в разгар зимы устроили фотосессию в открытых платьях в Териберке и потрясли местных рыбаков до потери водкиВ Мурманской области задержано 612 кг. некачественной мясной продукцииВ Ковдоре - "преступление века". Сегодня ночью неизвестные умыкнули баннер магазина, содрав его со стены
Циклон над Кольским полуостровом! На дорогах Мурманской области видимость стремится к нулю"Шпроты" укатили в автозаке. Игроки команды из УФСИН сели за решетку ради зрителей"Вы получите конфликт с Россией и никаких преимуществ». Участие Норвегии в натовской системе противоракетной обороны - деньги на ветерРазыскивается несовершеннолетняя девушкаНекачественный бензин нашли на каждой восьмой российской АЗСВ Мурманске тушили квартиру
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  