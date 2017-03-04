В Мурманской области задержано 612 кг. некачественной мясной продукции

Комитетом по ветеринарии Мурманской области подведены итоги реализации ветеринарного надзора за февраль 2017 года.

Государственными ветеринарными инспекторами проведено 20 проверок индивидуальных предпринимателей и организаций. Из них 5 проверок были проведены согласно утвержденного плана, и 15 организовано внепланово, в том числе 17 выездных проверок и 3 документарных.

В результате проведённых контрольно-надзорных мероприятий задержано 612 кг. некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции, из них 14 кг. уничтожено.

По факту нарушений составлено 13 протоколов об административных правонарушениях и выдано 7 предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений.

При проведении проверок граждан – владельцев личных подсобных хозяйств в 7 случаях из 10 выявлены нарушения. Основным нарушением стал убой сельскохозяйственных животных без проведения обязательного предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

В одном из случаев индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в Кольском районе, были нарушены правила сбора и утилизации биологических отходов, повлекшие за собой угрозу загрязнения окружающей среды.

В отношении 12 нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях и приняты меры административного взыскания в виде штрафов на общую сумму 70500 рублей, сообщает Комитет по ветеринарии Мурманской области.