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В Мурманской области задержано 612 кг. некачественной мясной продукции

17:0004 марта 2017Просмотров: 109

Комитетом по ветеринарии Мурманской области подведены итоги реализации ветеринарного надзора за февраль 2017 года.

Государственными ветеринарными инспекторами проведено 20 проверок  индивидуальных предпринимателей и организаций. Из них 5 проверок были проведены согласно утвержденного плана, и 15 организовано внепланово, в том числе 17 выездных проверок и 3 документарных.  

В результате проведённых контрольно-надзорных мероприятий задержано 612 кг. некачественной и опасной в ветеринарно-санитарном отношении продукции, из них 14 кг. уничтожено.

По факту нарушений составлено 13 протоколов об административных правонарушениях и выдано 7 предписаний об устранении выявленных в ходе проверок нарушений.

При проведении проверок граждан – владельцев личных подсобных хозяйств в 7 случаях из 10 выявлены нарушения. Основным нарушением стал  убой сельскохозяйственных животных без проведения обязательного предубойного осмотра и проведения ветеринарно-санитарной экспертизы.

В одном из случаев индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность в Кольском районе, были нарушены правила сбора и утилизации биологических отходов, повлекшие за собой угрозу загрязнения окружающей среды.

В отношении 12 нарушителей вынесены постановления об административных правонарушениях и приняты меры административного взыскания в виде штрафов на общую сумму 70500 рублей, сообщает Комитет по ветеринарии Мурманской области. 

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