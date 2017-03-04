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В России насчитали 132 тысячи долларовых миллионеров

12:0004 марта 2017Просмотров: 187

В мире снова растет число богачей. За последний год увеличилось и совокупное состояние самых обеспеченных людей планеты. Не миновал этот тренд и Россию. Армия отечественных толстосумов (состояние от 30 млн долларов и выше) стала больше на 250 человек, а их совокупный капитал увеличился на 40 миллиардов долларов.

Наши богачи не повторили рекорд Билла Гейтса, который на посту главы "Майкрософт" зарабатывал 6659 долларов в минуту, но всячески к этому стремятся. Фото: Reuters

Мировая нестабильность, ставшая по выражению экспертов «новой нормальностью», больше не мешает состоятельным людям преумножать свой капитал. Еще год назад казалось, что кризис подобрался и к ним - ряды мультимиллионеров поредели, а их состояние уменьшилось, однако сейчас стало ясно, что это была лишь легкая лихорадка.

В карманах 0,1 процента населения России сосредоточено 62 процента совокупного состояния жителей страны, сообщает Российская газета.

В 2016 году ряды богатейших людей мира пополнили свыше 6,3 тысячи человек. Сейчас их число снова приближается к отметке в 200 тысяч человек.

Такие данные приводятся в исследовании о распределении благосостояния в мире The Wealth Report.

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