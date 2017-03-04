"Вы получите конфликт с Россией и никаких преимуществ». Участие Норвегии в натовской системе противоракетной обороны - деньги на ветер

В Норвегии активно обсуждают возможное участие государства в натовской системе проиворакетной обороны. Журналист Сун Хейди Сэбё (Sun Heidi Sæbø) из одной из главных газет северного королевства "Dagbladet" опубликовал аналитическую статью о том, чем это решение может грозить Норвегии с точки зрения международной политики, взаимоотношений с Россией и экономики страны.

"Вы получите конфликт с Россией и никаких преимуществ»

Если Норвегия станет полноценным участником спорной системы противоракетной обороны, это будет стоить ей многих миллиардов. Таково мнение независимого российского военного эксперта. Помимо этого, Норвегии придется заплатить за то, что она вызовет гнев Путина.

«В дебатах по поводу противоракетной обороны существуют два уровня. Один — политический, другой — чисто стратегический: какой эффект дает система. И в этих дебатах расстояние между двумя этими уровнями оказалось необычайно велико», — говорит Майкл Майер (Michael Mayer), научный сотрудник Института оборонных исследований в беседе с Dagbladet.

С того момента, как Klassekampen в январе сообщила, что норвежские власти изучают возможность участия Норвегии в натовской системе противоракетной обороны, российская сторона реагировала на эти планы очень резко. В частности, посол Теймураз О. Рамишвили в открытом письме обвинил как власти страны, так и СМИ в том, что они ведут себя по отношению к России «коварно» и занимаются «интригами» против нее.

В письме, присланном в Dagbladet, посольство России вновь предостерегает о последствиях в случае, если система противоракетной обороны будет расширена и включит в себя также и Норвегию.

Это может привести к подрыву стратегической стабильности. Это означает, что международные отношения станут менее стабильными и приобретут более непредсказуемый характер.

Вот цена, которую придется заплатить, считает независимый российский аналитик Павел Подвиг. Он живет в Женеве и работает в Институте ООН по исследованию проблем разоружения (UNIDIR).

В элитном американском Принстонском университете Подвиг также принимает участие в исследовательской программе, посвященной науке и глобальной безопасности.

«Вы получите конфликт с Россией, а не какие-то преимущества», — говорит Подвиг в беседе с Dagbladet.

Его оценка такова, что возможности системы противоракетной обороны в защите от угрозы — которую он считает малореальной — весьма ограничены.

Политический жест

«С системой противоракетной обороны вечно возникают проблемы. Она может казаться решением, но на самом деле это не так. Это легковесное решение и политический жест», — говорит Подвиг и напоминает об амбициях, связанных с так называемым противоракетным щитом, которые США вынашивают со времени президентства Рональда Рейгана в 1980-е годы.

В эти дни группа аналитиков, состоящая из исследователей Научно-исследовательского института Вооруженных сил Норвегии и Противоракетного агентства вооруженных сил США (MDA), заканчивает работу над докладом, который должен быть положен в основу решения Норвегии. По сообщению Klassekampen, доклад должен быть готов до конца года.

Подвиг полагает, что оценка угроз уже сама по себе дает основание сделать вывод о том, надо Норвегии участвовать в системе противоракетной обороны или нет.

«Во-первых, я не думаю, что Россия планирует напасть на соседние страны с использованием ракет. Во-вторых, у России нет большого арсенала ракет, которые могут достичь Европы. У России есть ракеты на подлодках и ракеты „Искандер“, а от них система противоракетной обороны никак не может гарантировать безопасность», — говорит Подвиг Dagbladet.

Помимо этого, Россия создала также новую крылатую ракету — вопреки существующим договорам о разоружении.

Проблема с российской ракетой ближнего радиуса действия заключается в том, что времени на ответ в случае ее использования становится меньше. Ее можно запустить прямо через границу, а времени отреагировать на это будет мало. Даже если система противоракетной обороны и сможет перехватить российскую атаку, это сможет защитить лишь ограниченную территорию. У России тысячи ракет «Искандер», и она может «перенасытить» систему противоракетной обороны, запустив множество ракет одновременно.

Направлена против Ирана

«Существенным доводом является тот, что система противоракетной обороны в своем сегодняшнем виде в первую очередь направлена против потенциальной угрозы со стороны Ирана», — говорит Майкл Майер из Института оборонных исследований. Он ссылается на РЛС в Турции, а также на нидерландские и американские фрегаты в Средиземном море.

Это вклад США в виде фрегатов «Иджис» и размещенных на суше систем «Иджис», которые используют ракеты SM-3, составляющие костяк системы ракетной обороны НАТО. Эта техника хорошо себя зарекомендовала во время испытаний, но как она будет действовать в случае кризиса, когда потенциальный агрессор использует так называемые «penetration aids», т.е. обманные системы, чтобы перехитрить систему противоракетной обороны — в этом вопросе царит неуверенность.



Утверждается, что цель системы противоракетной обороны, в первую очередь — сдерживание, попытка помешать Ирану обрести свободу действий в регионе, угрожая Европе нападением.

То, что у Ирана есть ракеты среднего радиуса действия «Шахаб» и ПКР «Квадр», представляет собой сегодня угрозу для таких стран, как Саудовская Аравия, Катар и Израиль. Дальность радиуса действия ракет «Шахаб» такова, что они могут поражать и Южную Европу. Помимо этого, у иранцев есть и ракета «Сейжил», которая может достигать многие регионы в Европе.

Поэтому обоснование необходимости натовской системы противоракетной обороны заключается в том, что нужна система, которая соединит воедино то, что могут предложить все члены альянса, и которая станет своего рода коллективным страховым полисом на случай потенциальной угрозы со стороны Ирана или агрессора, не являющегося государством.

Павел Подвиг, тем не менее, не считает вероятность нападения со стороны Ирана слишком высокой.

«Даже при реальности такого сценария противоракетный щит особо не поможет. Иран может представлять собой угрозу многими иными способами», — говорит он.

«Хотя система направлена против угрозы со стороны Ирана, она действует как успокоительное средство на членов НАТО, считающих, что им угрожает Россия», — говорит Майер.

Модернизация ценой во многие миллиарды

Если группе норвежских аналитиков и правительству, тем не менее, придет в голову, что Норвегия непременно должна участвовать в европейской системе противоракетной обороны, управляемой из натовского командного центра в немецком Рамштайне, остается решить еще один немаловажный вопрос: о стоимости.

Если Норвегия решит принять участие и будет способствовать сотрудничеству в области противоракетной обороны, в перспективе это потребует миллиарды крон. Вот перечень того, что Норвегия может сделать:

* РЛС «Глобус-2» в Вардё уже проходит плановую модернизацию, она оценивается в 300 миллионов крон. Изначально предполагалось, что модернизация вызвана не необходимостью приспособить радар к нуждам системы противоракетной обороны, а необходимостью увеличить срок эксплуатации.

Такой радар Х-диапазона, как радар AN/TPY (Х-группа) в Турции, напротив, является важным компонентом системы противоракетной обороны. Он может автоматически сканировать небо и выбирать возможные цели и ракеты. К тому же эта радиолокационная система совместима и может общаться с прочими компонентами системы противоракетной обороны.

По предварительным оценкам, стоимость ее — почти восемь миллиардов крон.

* Может быть актуальным, хотя это и маловероятно, использование истребителей F-35 как датчиков для системы противоракетной обороны, поскольку они могут общаться с системой «Иджис» на фрегатах.

* Пять норвежских фрегатов класса «Фритьоф Нансен», оснащенные американской системой «Иджис», нуждаются в дельнейшей модернизации:

— Модернизация радара SPY-1F, находящегося сегодня на борту. Он гораздо слабее, чем тот, что используют датчане и голландцы.

— На сегодняшний день фрегаты оборудованы установками вертикального запуска MK41, но вопрос в том, смогут ли они запускать ракеты-перехватчики SM3, и что, возможно, придется сделать, чтобы они смогли это делать.

— Может возникнуть необходимость во фрегатах, на которые будет возложена функция вспомогательных судов, или фрегатах для кораблей «Иджис».

Модернизация трех фрегатов обошлась Дании в 1,5 миллиарда норвежских крон. Каждая ракета-перехватчик типа SM3 стоит 120 миллионов крон.

Вряд ли это случится

Майкл Майер не думает, что Норвегия выступит за участие в системе.

«В случае, если Норвегия примет решение участвовать в натовской системе противоракетной обороны, наиболее вероятно, что будут предоставлены не ракеты-перехватчики, а фрегаты, которые своей сенсорной мощностью способны укрепить систему. Но здесь нужно будет пойти на компромисс. Ведь если фрегаты разместить в целях осуществления противоракетной обороны, например, в Средиземном море, количество других задач, которые можно будет решать, станет ограниченным. Это одна из причин, по которым США хотят, чтобы системы „Иджис“ размещались на суше», — говорит Майер.

Павел Подвиг считает, что норвежская модернизация ценой в несколько миллиардов едва ли целесообразна.

«Совершенно очевидно, что для Норвегии это — не лучшая инвестиция. Если хотите знать мое мнение, то это будут выброшенные на ветер деньги», — говорит Подвиг в беседе с Dagbladet.

В переводе Иносми

На фото: корреспондент ТВ-21 Сергей Юдков и оператор Александр Саницкий на съемках в Вардё