Кто "закидал" Кандалакшу снежками? Соседний город празднует победу

Команда из города Полярные Зори закидала снежками команды хозяев поля битвы.

В Кандалакше состоялся первый открытый Кубок города по Юкигассен. Игра была приурочена 500-летию Кандалакши, которое жители будут отмечать этим летом.

В снежной схватке бились 9 команд. "Разбираться" можно было двумя способами: либо выбить одного за другим представителем команды-противника снежными зарядами, либо - прорваться на чужую территорию и захватить флаг.

В результате игр места распределились следующим образом: победила команда "Вектор" из города Полярные Зори, второе и третье место у кандалакшан - команд "Русал" и "Войта" соответственно.

Кстати, игроки из Кандалакши смогут, если захотят, отыграться 18 февраля в г. Полярные Зори на Открытом Кубке Кольской атомной. Для участия в турнире необходимо подать заявку на электронный адрес профсоюзной организации работников Кольской АЭС profkom@kolatom.murmansk.ru до 16 февраля 2017 года. Телефон для справок (81532) 42660.



