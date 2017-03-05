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Кто "закидал" Кандалакшу снежками? Соседний город празднует победу

11:5405 марта 2017Просмотров: 168

Команда из города Полярные Зори закидала снежками команды хозяев поля битвы.
В Кандалакше состоялся первый открытый Кубок города по Юкигассен. Игра была приурочена 500-летию Кандалакши, которое жители будут отмечать этим летом.

В снежной схватке бились 9 команд. "Разбираться" можно было двумя способами: либо выбить одного за другим представителем команды-противника снежными зарядами, либо - прорваться на чужую территорию и захватить флаг. 

В результате игр места распределились следующим образом: победила команда "Вектор" из города Полярные Зори, второе и третье место у кандалакшан - команд "Русал" и "Войта" соответственно.

Кстати, игроки из Кандалакши смогут, если захотят, отыграться 18 февраля в г. Полярные Зори на Открытом Кубке Кольской атомной. Для участия в турнире необходимо подать заявку на электронный адрес профсоюзной организации работников Кольской АЭС profkom@kolatom.murmansk.ru до 16 февраля 2017 года. Телефон для справок (81532) 42660. 

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