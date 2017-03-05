Мурманчанина в розыске поймали с сильнодействующим наркотиком при себе

Полицейскими задержан мурманчанин 1978 года рождения, уклонявшийся от административного надзора.

Задержание произошло при содействии ОМОН Росгвардии в подъезде дома по ул. Достоевского, где проживает подозреваемый. Его доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра мужчины у него было обнаружено 4 свертка из фольги с порошкообразным веществом.

Вещество направили на экспертизу. Согласно справки эксперта, материал, предоставленный на исследование, является смесью наркотических веществ, содержащей своём составе: 3-метилфентанил, диацетилморфин и ацетилкодеин.

Общая масса наркотика составила 0,7266 грамма.

По факту хранения наркотического средства в особо крупном размере следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Неработающий ранее многократно судимый за кражи, грабеж, разбой и незаконный оборот наркотиков мужчина на момент своего задержания находился в розыске.

Будучи под административным надзором, он по месту жительства не проживал и уклонялся от контрольных посещений органа внутренних дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По этому факту также возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, исправительных работ на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до одного года.