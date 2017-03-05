16+
:-5°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Мурманчанина в розыске поймали с сильнодействующим наркотиком при себе

15:2105 марта 2017Просмотров: 184

Полицейскими задержан мурманчанин 1978 года рождения, уклонявшийся от административного надзора.

Задержание произошло при содействии ОМОН Росгвардии в подъезде дома по ул. Достоевского, где проживает подозреваемый. Его доставили в отдел полиции.

В ходе личного досмотра мужчины у него было обнаружено 4 свертка из фольги с порошкообразным веществом.

Вещество направили на экспертизу. Согласно справки эксперта, материал, предоставленный на исследование, является смесью наркотических веществ, содержащей своём составе: 3-метилфентанил, диацетилморфин и ацетилкодеин.  

Общая масса наркотика составила 0,7266 грамма.

По факту хранения наркотического средства в особо крупном размере следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Неработающий ранее многократно судимый за кражи, грабеж, разбой и незаконный оборот наркотиков мужчина на момент своего задержания находился в розыске.

Будучи под административным надзором, он по месту жительства не проживал и уклонялся от контрольных посещений органа внутренних дел, сообщает пресс-служба регионального УМВД России.

По этому факту также возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предполагает наказание в виде обязательных работ на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, исправительных работ на срок до двух лет либо лишением свободы на срок до одного года.

Читайте также
Хоккеисты из «Мурмана» завоевали путёвку в суперлигуПо улице Мира в Мурманске будет ограничено движение автотранспортаЗавтра на Лобова отключат электричество, а на Героев Североморцев ­­­­горячую водуВ Североморске «заначка» дочери помогла матери оплатить долг
На лестничной площадке в одном из мурманских домов сгорел электрощитВ Ревде сгорел автомобильВ Мурманске в доме на ул. Карла Маркса обнаружена "резиновая квартира"Почти половина россиян считает, что женщинам живется тяжелее, чем мужчинамВ Хибинах 4 степень лавинной опасностиВ Кировске будут взрывать заснеженные горы
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  