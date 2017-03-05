На лестничной площадке в одном из мурманских домов сгорел электрощит

Пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в Мурманске.

4 марта в 14:17 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в жилом доме по адресу: пр. Г. Североморцев д.19, подъезд № 1.

В результате короткого замыкания сгорел утеплитель за распределительным щитом на площади 0,2м2, разобран распределительный щит, разобран пол в 3-комнатной квартире на площади 0,5м2.

На месте пожара работали два пожарно-спасательных подразделения (9 человек личного состава, 3 единицы техники), сообщает пресс-служба регионального МЧС России.