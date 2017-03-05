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Почти половина россиян считает, что женщинам живется тяжелее, чем мужчинам

13:3705 марта 2017Просмотров: 158

Половина опрошенных считает, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам, отметив трудности поиска работы и домашние заботы.

Около половины россиян считают, что женщинам в России живется тяжелее, чем мужчинам (48% против 65% в 2002 году). Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение», проведенного 25-26 февраля среди 1500 респондентов в 104 населенных пунктах 53 субъектов России.

В том, что тяжелее живется мужчинам, уверены только 9% (ранее - 7%).

О том, что жизнь мужчин и женщин в России одинакова, заявили 35% респондентов.

Россияне, уверенные в том, что жизнь слабого пола сложнее, объяснили свою позицию тем, что «домашние заботы и воспитание детей больше приходятся на женщин» (18%), «на женщине лежит ответственность за семью» (9%) и «женщинам труднее найти работу» (7%).

По мнению 54% россиян, сегодня у мужчин и женщин в России есть одинаковые возможности для реализации своих прав. В то же время 26% полагают, что у мужчин этих возможностей больше, чем у женщин (13%).

Три четверти (74%) россиян считают необходимым, чтобы женщины имели равные с мужчинами возможности для продвижения по службе, сообщает Интерфакс.

Однако в реальности лишь 44% признают, что возможности обоих полов в этом вопросе равны, а 45% полагают, что у мужчин таких возможностей больше. Между тем в 2001 году соотношение этих показателей было иным - 30% и 59% соответственно.

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