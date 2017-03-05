В Детской деревне - SOS в Кандалакше открылась вакансия тети - так здесь называют помощника SOS-мамы. Об этом в rg.ru в статье "Как мурманским сиротам нашли мам" пишет Антон Валагин. Отбор очень серьезный и многоступенчатый: претендентки на должность рассказывают о своем педагогическом опыте, наблюдениях за детьми. Прошедших местный тур ждет собеседование с советниками SOS-комитета из Москвы. Детские деревни - альтернатива детским домам, построенная на семейной модели воспитания сирот. Здесь не разлучают родных братьев и сестер, с малолетства учат детей самостоятельно обслуживать себя и аккуратно обращаться с деньгами. Воспитанники деревень не оторваны от внешнего мира: ходят в обычные школы, общаются со сверстниками, - но при этом их права, здоровье и достоинство находятся под защитой взрослых. И главное - у каждого из этих лишенных родителей детей есть мама.

Ключевым отличием Детских деревень - SOS от детских домов является семейная модель воспитания сирот. Концепция Деревни включает в себя четыре основных принципа: каждый ребенок должен иметь маму, братьев и сестер, жить в атмосфере уважения к себе и под надежной защитой. Кстати, расшифровывается здешний SOS как Social society или Social support - намекая при этом на остроту проблемы.

- Наши деревни появляются там, где это необходимо, где много сирот или детей из неблагополучных семей, - рассказала сотрудник организации "Детские деревни - SOS" Екатерина Сараева.

Еще одна важная особенность - если после смерти родителей или лишения их родительских прав без надзора остаются несколько братьев и сестер, Детская деревня готова принять их всех сразу, в одну семью, не разделяя. До 16 лет дети живут в Деревнях, в семейных домиках на шесть-восемь детей и маму, а затем перебираются в Дома молодежи - нечто вроде общежитий, где они живут, пока учатся в колледжах и вузах, получают специальность. Наконец, в 23 года Детская деревня выпускает своих подопечных в самостоятельную жизнь. Однако и после этого они в любой момент могут обратиться за поддержкой и советом.

- Наша модель максимально приближена к семейной: в Детских деревнях нет коридорной системы, уравниловки, штата сменных воспитательниц, поварих и уборщиц - дети живут, как в обычной семье. Мы делаем все возможное, чтобы помочь им реабилитироваться после тяжелых детских травм, вернуть им счастливое детство и подготовить к полноценной самостоятельной жизни. Для каждого ребенка разрабатывается индивидуальная программа развития, наши дети получают все необходимые навыки для самостоятельной жизни - от ведения хозяйства до дополнительного образования, необходимого для реализации их творческого потенциала, - продолжила Екатерина Сараева. Особое внимание уделяется контакту с кровными родителями - у многих воспитанников Детских деревень они есть, но лишены родительских прав.

Модель эта австрийская, но Деревня в Кандалакше - единственная из шести российских, - построена по норвежской технологии. Все-таки заполярный климат обязывает. Вместо отдельных домиков для каждой семьи здесь выстроили несколько капитальных корпусов из красного кирпича, хорошо защищенных от северных ветров.

В каждом живут по три семейства. На первом этаже кухня, где старшие дети готовят по очереди под присмотром мамы. Здесь же столовая, где они вместе едят и обсуждают прошедшее за день. Праздники и важные события всегда отмечаются всей семьей и у каждого здесь есть право голоса. На втором этаже - спальни. Мальчики выполняют мужскую работу по дому: вскапывают грядки на огороде, меняют лампочки. Девочки готовят и рукодельничают.

- Важным элементом работы с детьми у нас является их социальная адаптация: мы учим их обслуживать себя, аккуратно обращаться с деньгами, платить за квартиру. А то бывает, вышел молодой человек из детдома, получил от государства квартиру и не знает, где в ней электросчетчик, - рассказал директор Деревни Игорь Посадский. - Наши дети тоже жилье получают от государства.

Каждая семья формируется из детей разных возрастов и полов, чтобы у каждого ребенка были старшие и младшие братья и сестры.

- Новых детей к нам направляют органы опеки. Мы тщательно изучаем каждого ребенка, решаем, куда его лучше направить и готовим семью к приему новичка. К сожалению, пока мы не можем принимать детей с ограниченными возможностями здоровья- им требуется особый и персональный уход. Но в будущем, думаю, мы сможем воспитывать ребят с несложными расстройствами, - заметил Посадский.

Ежемесячно каждый ребенок получает карманные деньги, более серьезные траты - например, на одежду, он совершает вместе с мамой.



Мама - ключевая фигура в Детской деревне и к ее подбору администрация подходит очень серьезно. Кандидаток: одиноких, любящих детей женщин - ждут строгий отбор, обучение в специальной школе мам и двухлетняя практика в качестве тети - та помогает маме по дому и замещает ее на выходных. Если все проходит хорошо, мама 6-7 лет плодотворно работает, получая приличную зарплату - 40 тысяч рублей, по меркам Кандалакши это космос. Взамен она обязана быть с детьми 24 часа в сутки пять дней в неделю, руководить ими и отвечать за них и перед руководством , и перед государством, которое тоже контролирует деятельность Детских деревень.

Летом вместе с детьми мама отправляется на юг. "Каждый наш ребенок летом обязан выехать за пределы Мурманской области", - подчеркнул директор. После поездки с детьми маме положен отпуск, который она вправе провести, как и где угодно. На территории деревни мамы - да и весь прочий персонал, - не имеют права употреблять спиртное, курить и принимать мужчин. Такие понятия, как теплота и забота КЗОТом не предусмотрены, но их наличие определяется в самом начале, на собеседовании. Об увольнении мама предупреждает за несколько лет - чтобы довести до совершеннолетия своих детей. Иногда мамы забирают их с собой.

- Я переехала сюда к дочери, увидела объявление: курсы мам. Стало интересно, пришла. В школе мам изучали психологию и педагогику… А потом раз - и у меня оказалось сразу семеро детей, - улыбается Ольга Коптева.

Старший из них, 15-летний Ваня осваивает автодело - в кружке при школе ему уже пару раз дали прокатиться на "девятке". Автомобиль ли тому причиной или что-то другое, но паренек пользуется повышенным вниманием у девочек - они ему и в школе прохода не дают, и в Деревню в гости ходят табунами.

- Наши дети не отрезаны от сверстников: ходят в обычную школу, могут гулять с друзьями за пределами Деревни или принимать их у себя. Единственное, в 22 часа надо быть дома - в это время вход в Деревню закрывается, - рассказал Игорь Посадский.

Фото с сайта www.sos-dd.ru