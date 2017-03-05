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В Кировске будут взрывать заснеженные горы

12:1805 марта 2017Просмотров: 154

Завтра, 6 марта, с 10 до 18 часов будут взрывать заснеженные горы. Планируется очитситить от снега лавинные очаги №№ 16, 17, 18 и 19 (над основной автомобильной дорогой Кировск – Кукисвумчорр).

С целью обеспечения безопасности дорожного движения и безопасности населения будет временно (на период подготовки и проведения подрыва) ограниченно движение транспортных средств на автодороге г. Кировск – 23-й км (п. Кукисвумчорр):

по основной автомобильной дороге Кировск – Кукисвумчорр (от площадки ООО «Ресурс Транс» (бывший гараж «Юбилейный») до развилки на санаторий-профилакторий «Тирвас»);

по объездной автомобильной дороге над улицей Комсомольская;

по автомобильной дороге к санаторию-профилакторию «Тирвас».

Нахождение людей и техники в опасной зоне проведения работ категорически запрещено, предупреждает региональный МЧС.

Перед началом проведения работ будет произведено звуковое оповещение (подача звукового сигнала).

Убедительная просьба неукоснительно выполнять законные требования сотрудников органов внутренних дел в части временного ограничения движения транспортных средств и ограничения нахождения на определённой территории.

Телефон Единой дежурно-диспетчерской службы города Кировска - 8 (815-31) 5-57-89 (круглосуточно).

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