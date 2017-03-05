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В Мурманске пройдет сбор макулатуры в помощь бездомным животным

11:2505 марта 2017Просмотров: 205

9-10 марта с 15 до 19 часов  Природа и Молодежь объявляет благотворительную акцию по сбору макулатуры, приуроченную ко Дню Земли.  

Сбор пройдет в офисе ПиМ по адресу пр. Кольский 110-а, офис 3-31, говорится на сайте организации.

Ежегодно в марте в день весеннего равноденствия празднуется День Земли – специальное время, предназначенное для того, чтобы привлечь внимание людей к осознанию планеты Земля и природы как общего дома.

«Природа и Молодежь» приглашает мурманчан присоединиться к благотворительной акции по сбору макулатуры, приуроченной ко Дню Земли.

Деньги, вырученные за продажу макулатуры (1 рубль за 1 кг) будут переданы фонду помощь бездомным животным «Путеводная звезда».

ПиМ принимает только книги, газеты, журналы, листы A4, картонные коробки, рекламные листовки, упаковки из-под сухих продуктов или косметических средств. Убедительная просьба упаковывать макулатуру в коробки или перевязывать веревкой/скотчем.

Организаторы предупреждают, что к макулатуре имеются и некоторые требования. Не принимают: горелую, мокрую бумагу и картон, бумагу, испачканную химическими веществами и маслами, коробки с жирными пятнами (из-под пиццы или полуфабрикатов), яичные лотки, втулки от туалетной бумаги, чеки, салфетки.


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