В Ревде сгорел автомобиль

Пожарно-спасательные подразделения Мурманской области ликвидировали пожар в Ловозерском районе.

4 марта в 17:26 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля в Ревде на автостоянке по улице Кузина, 1.

В результате пожара огнем повреждено правое переднее колесо, выгорел моторный отсек. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение (6 человек личного состава, 2 единицы техники).

Причины пожара устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.