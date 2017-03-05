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В Североморске «заначка» дочери помогла матери оплатить долг

15:3405 марта 2017Просмотров: 250

В североморском отделе судебных приставов на исполнении находилось дело о взыскании с жительницы столицы Северного флота задолженности перед кредитной организацией на сумму свыше 400 тысяч рублей.

Задолженность в срок женщина не погасила.

Судебный пристав направил постановление об обращении взыскания на пенсию должницы.

Учитывая сумму долга и размер удерживаний из пенсии, срок исполнения исполнительного производства мог бы затянуться на 4 года, однако, приставу стало известно о поступлении на счет должника 370 тысяч рублей.

Незамедлительно денежные средства были арестованы, о чем должник узнал из смс оповещения.

Должница вместе с дочерью пришла к судебному приставу, с просьбой возвратить арестованные деньги, так как они принадлежат дочери, которая копила их в тайне от мужа.

Женщины беспечно полагали, что судебные приставы не будут принимать меры принудительного исполнения по списанию денежных средств, поступающих на счет, так как из пенсии уже производятся удержания, сообщает пресс-служба регионального УФССП России.

Так «заначка» дочери помогла маме оплатить долг. Исполнительное производство было окончено.

 

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