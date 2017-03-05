В Заполярном 4 марта стартовал форум социальных технологий «Город – это мы!», организованный компанией «Норникель»

Одно из первых и традиционных мероприятий – «Диалоги с заинтересованными сторонами», где на открытое обсуждение выносится ежегодный отчет о корпоративной социальной ответственности «Норникеля».

- Мы четвертый год проводим «Диалоги с заинтересованными сторонами» в рамках подготовки отчета. Считаем, что это очень важно, поскольку это дает нам возможность еще в момент формирования отчета учесть, что важно, убедиться, что мы правильно выбрали приоритеты, темы. Мы обсуждаем не просто отчет, а то, что компания делает для региона, для его экономики и социальной сферы. Это возможность сверить курсы и услышать о существующих потребностях, - рассказала Kn51 директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко. - Это важно, поскольку это позволяет нам быть на одной волне с нашими партнерами не только внутри компании, но и с органами власти, с представителями общественности, экологических организаций.

Светлана Ивченко также отметила, что в 2016 году «Норникель» присоединился к Глобальному договору Организации Объединенных Наций (ООН). Это крупнейшая инициатива ООН в сфере корпоративной социальной ответственности и устойчивого развития. В основе Глобального договора ООН 17 целей устойчивого развития, которые также были представлены участникам «Диалогов с заинтересованными сторонами» и стали темой для обсуждения.

- В 2016 году «Норникель» присоединился к глобальному соглашению ООН. Это фактически первый раз, когда мы как тему для диалогов берем 17 целей устойчивого развития. Мы хотим вместе посмотреть, как деятельность «Норникеля» соответствует заявленным целям, в каких наших практиках она отражается, какие практики соответствуют, а какие нам необходимо улучшить, - отметила Светлана Ивченко.

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