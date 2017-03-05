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"Вольво" не спас нашего земляка. На трассе «Кола» в массовом ДТП погиб водитель из Мурманска

00:2805 марта 2017Просмотров: 390

На федеральной трассе «Кола» произошло серьезное ДТП с участие четырех автомобилей.
Как рассказали в МЧС республики Карелия, на дороге столкнулись две фуры и две легковушки. Без жертв не обошлось: в аварии погиб один человек, еще двое пострадали. 57-летний водитель легкового автомобиля Volvo с мурманскими номерами погиб на месте. Пассажирка доставлена в больницу с травмами. Повреждения получил еще один человек.

ДТП произошло 04.03.2017 года в 11:51. Пожарно-спасательное подразделение Лоухского района (4 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации последствий  аварии  (столкновение 4-х автомобилей) по адресу: Лоухский район, 1042-й километр федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола».

Автомобиль "Вольво" считается одним из самых безопасных в мире. Недавно Европейский институт EuroNCAP отчитался о результатах краш-тестов девяти новых моделей – Volvo XC90, Audi Q7, Ford Galaxy, Volkswagen Touran, Ford S-Max, Toyota Avensis, Renault Kadjar, Mazda CX-3 и Mitsubishi L200. По итогам испытаний внедорожник Volvo XC90 набрал максимальное количество баллов за всю историю краш-тестов.

"Вольво" не спас мурманского водителя в столкновении с фурами.

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