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Захваченные пиратами в Нигерии российские моряки выкуплены из плена. Мурманский моряк возвращается домой

11:4705 марта 2017Просмотров: 217

Российские моряки с судна BBC Caribbean (собственник судна немецкая компания Briese), которые были захвачены нигерийскими пиратами 5 февраля, выкуплены из плена и возвращаются домой. Об этом РИА Новости рассказал директор крюинговой компании Briese Crewing Crimea Максим Нестер.

"В субботу, 4 марта, вечером был осуществлен выкуп нашего экипажа при содействии представителей судовладельца, полиции Нигерии и посольства России. Ребята были доставлены в посольство, оформлены документы на вылет. Вчера вечером команда вылетела, и буквально в 9.30 самолет прилетел во Франкфурт", — сообщил он.

По словам Нестера, состояние здоровья освобожденных членов экипажа удовлетворительное.

"Сейчас ребят допросят в полиции Германии про детали захвата судна. Кроме того, будет проведено обследование состояния их здоровья. После этого, скорее всего, сегодня, ребята вылетят в Москву, а оттуда ближайшими рейсами каждый к себе домой – кто в Мурманск, кто в Симферополь и т.д.", — отметил директор компании.

Он также рассказал, что родственникам севастопольских моряков уже сообщили об их освобождении. "Матери и жены моряков сказали, что это лучший подарок на 8 марта", — добавил Нестер. Сумму выкупа российских моряков руководитель Briese Crewing Crimea назвать не смог.

Напомним, 5 февраля в Гвинейском заливе нигерийские пираты захватили восемь моряков судна BBC Caribbean компании Briese Schiffahrt – семь граждан России и одного гражданин Украины.

Среди заложников находился один мурманчанин - Сергей Игоревич Гусаров.

Сергей Гусаров ушел в рейс в сентябре прошлого года, в марте должен был вернуться домой.

Последний раз с родителями общался по телефону 4 февраля, утром 5 еще переписывался с сестрой в интернете, а днем его судно атаковали пираты.

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