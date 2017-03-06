20 тысяч на кассу! Предпринимателей обязали работать на кассах нового образца

Массовая замена кассовых аппаратов началась в Мурманской области. Уже с 1 июля этого года работать на технике старого типа будет запрещено повсеместно. Для чего нужна такая замена и во сколько она обойдется предпринимателям, узнали корреспонденты ТВ-21.

Налоговая инспекция по городу Мурманску. Окошки для регистрации кассовых аппаратов. Никакой очереди и ажиотажа. За 20 минут с документами подошел только один посетитель. Картина спокойная, но пугающая, ведь до конца июня поставить на учет предприниматели должны примерно 5 тысяч новых кассовых аппарата. Таков закон. И чем ближе дата запрета работы на старой технике, тем выше вероятность столпотворения в последние дни. Отличаются новые кассы от старых тем, что все данные о покупках они передают в налоговую онлайн.



Наталья Сморчкова, заместитель начальника налоговой инспекции по городу Мурманску: «Законодатель принимает такое решение по замене в больше части именно для защиты потребителя. Это в первую очередь. То есть любой покупатель имеет возможность проверить этот свой чек, при необходимости имеет возможность его всегда восстановить».



Восстановить и проверить чек можно на сайте Налоговой инспекции, а так же через приложение. Что бы вся эта система работала, предприниматели должны так же заключить договор с оператором фискальных данных, которые и будут передавать всю информацию в налоговую.

В ведомстве говорят, что такая открытость позволит сократить количество проверок бизнеса в будущем. Цены на новые кассы сейчас варьируются от 20 до 90 тысяч рублей. Теоретически можно модернизировать и старый аппарат, но сегодня такие работы большинство производителей подобной техники не проводят.

Цена модернизации, кстати, сопоставима с покупкой новой техники. Из плюсов замены то, что в прошлое уходят дорогостоящие кассовые блоки ЭКЛЗ, которые ранее нужно было менять ежегодно. На сегодняшний день предприниматели Мурманска заменили примерно 10% от всех касс. А всего их около 5 тысяч.