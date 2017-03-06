8 марта в Мурманске выступит народный артист Валерий Леонтьев

8 марта в Мурманске выступит народный артист России Валерий Леонтьев. Как написано в афишах для своих поклонников он даст самый праздничный концерт.

За долгую творческую карьеру Валерий Леонтьев записал около тридцати альбомов и стал автором нескольких десятков хитов. Его имя уже стало классикой, а песни до сих пор звучат по радио. В Мурманске заслуженный «Казанова» российской эстрады уже выступал, почти три года назад в Кировке.

В этот раз вместе с балетом «Опасные связи» и группой «Эхо» он даст концерт в Ледовом дворце 8 марта. Начало в 19 часов.