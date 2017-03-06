Благотворительный матч «Легенд хоккея» и норильской команды НХЛ собрал полные трибуны

4 марта на поле норильского Дворца спорта «Арктика» состоялся благотворительный матч «Легенд хоккея» и команды Ночной хоккейной лиги «Норильск».



В составе звездной команды играли прославленные спортсмены: Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Каменский, Александр Могильный, Роман Ильин, Александр Кожевников, Игорь Мишуков, Александр Якушев, Павел Савченко, Владимир Мышкин, Игорь Болдин, Роман Лобанов, а также представители «Норникеля»: президент компании Владимир Потанин, старший вице-президент Сергей Батехин и член совета директоров «Норникеля» Сергей Барбашев.



В команду северного города вошли в основном работники различных предприятий «Норникеля», а также сотрудники бюджетных организаций, в том числе тренеры-преподаватели, сообщает «Таймырский Телеграф».

Трибуны были забиты до отказа. Канал «Россия 24» вел прямую трансляцию матча.



За несколько минут до начала встречи Владимир Потанин отметил: «Этот матч символизирует приход Ночной хоккейной лиги в наш город. У нас появилась команда НХЛ. Сегодня мастера хоккея во главе с Вячеславом Фетисовым устроят некий экзамен. Жду, что норильская команда его успешно сдаст».



Вячеслав Фетисов, делясь с журналистами своими впечатлениями о Норильске и мыслями о предстоящей игре, сказал: «С одной стороны, здесь очень непростая жизнь, а с другой, здесь очень заботятся о благополучии людей, хорошо развивается социальная инфраструктура. Уровень жизни и все, что здесь происходит, меня потрясло. Хочется побывать здесь вновь.

У территории большие перспективы. Радует, что взялись за решение накопившихся экологических проблем, хоть это и очень затратно. В плане развития туризма, мне кажется, здесь колоссальный потенциал. А что касается матча, мы честно к нему готовились, понимая, что будет серьезная поддержка трибун. Мы готовы к серьезной игре».



Открыл счет в матче Владимир Потанин, который уже на первой минуте с передачи Павла Буре отправил шайбу в ворота противника. Норильчане практически сразу отыгрались, автором гола стал Вячеслав Борисов. Затем последовала целая серия голов в ворота хозяев площадки. Шайбы забили: Игорь Мишуков, Павел Буре, Сергей Батехин, Алексей Касатонов. Счет по итогам первого периода – 7:1.



Во втором периоде норильчане собрались, перехватили инициативу и сумели забить в ворота звездной команды две шайбы. Авторами голов стали Роман Кузнецов и Владислав Иванов. При этом «Легендам хоккея» в этом периоде не удалось пробить ворота северян ни разу. Счет на табло был 7:3.



В перерыве Владимир Потанин отметил, что на фоне именитых хоккеистов северяне выглядят достойно: «Я радуюсь за норильчан. Это настоящий праздник для всех зрителей и огромное удовольствие для тех, кто играет. В первые минуты норильские ребята немножко заробели, видя перед собой таких звезд спорта, поэтому играли несколько нерешительно, подзабыли, как он умеют играть. Ко второму периоду освоились, собрались и порадовали болельщиков. Третий период будет самым интересным».



Итоговый период действительно принес болельщикам бурю эмоций, а командам немало напряженных моментов. Президент «Норникеля» стал автором восьмого гола «Легенд хоккея». Девятую шайбу забросил Павел Буре, а десятую – Александр Могильный. При счете 10:3 норильчане сдаваться не собирались. Александр Тимченко стал автором четвертого гола команды НХЛ «Норильск». После очередной успешной атаки ворот северян Павлом Буре счет на табло поменялся на 11:4. Финальная шайба благотворительного матча была забита в ворота «Легенд хоккея» Александром Тимченко. Итоговый счет 11:5 в пользу звездной команды.



Пригласительные билеты на игру в Норильске выдавали в обмен на добровольные пожертвования. Общая собранная сумма составила 1 млн. 206 тыс. 20 руб. «Норникель» удвоил ее и сразу после матча Владимир Потанин торжественно вручил два сертификата на одинаковую сумму хоккейным клубам Норильска и Дудинки.



К историческому матчу «Арктика» заметно преобразилась. Во Дворце спорта при финансовой поддержке «Норникеля», который предоставил 17 млн. руб., обновили ледовое поле, защитные панели, отремонтировали раздевалки, санитарные и душевые комнаты, стены коридоров украсили баннерами с изображением захватывающих моментов выступлений хоккеистов и фигуристов. К знаковому спортивному событию в ледовой арене смонтировали современное электронное табло, установили мониторы, на которые передавались наиболее значимые моменты игры. Также компания приобрела для «Арктики» новую ледозаливочную машину (прежняя продолжит работать на крытом катке «Льдинка»).



«Норникель», являясь крупнейшим в мире производителем цветных металлов, давно и всесторонне поддерживает российский спорт, активно участвует в развитии студенческого и детско-юношеского спорта. Поддержка спорта высших достижений, развитие массового спорта и продвижение здорового образа жизни – важный элемент социальной политики компании.









Фото сайта Таймырский Телеграф