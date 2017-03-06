Девять детей отравились в детском саду в Кировске

Прокуратура города Кировска проводит проверку после вспышки остро-кишечной инфекции в Детском саду № 16 города Кировска «Одуванчик».

Как стало известно, сегодня из 18 детей одной из групп детского сада 9 детей, по причине заболевания остро-кишечной инфекцией, осмотрены врачом Апатистко-Кировской центральной горбольницы, из которых 1 ребенок госпитализирован в инфекционное отделение.

В ходе проверки с привлечением специалистов Роспотребнадзора будет дана оценка соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в дошкольном учреждении и организации питания детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратурой города в следственные органы направлены материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Ход проверки находится на особом контроле прокурора города.