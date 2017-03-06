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Доступная среда для всех, кто в этом нуждается. У мурманской организации инвалидов «Ковчег» появился свой транспорт

20:0806 марта 2017Просмотров: 334

Как обеспечить мобильность тем, кто в этом сильно нуждается? Транспортировка людей, оказавшихся в инвалидном кресле, задача весьма непростая. Чуть легче с этим стало для инвалидов мурманской организации «Ковчег». У них появился свой транспорт.

Это не просто новенький микроавтобус, это специализированный транспорт, оборудованный всем необходимым для перевозки маломобильных групп людей. Здесь есть ступенькоход, подъемная площадка. Салон оборудован ремнями безопасности. Комфортно передвигаться на этом автобусе могут до восьми пассажиров.

Игорь Соболев, председатель мурманской региональной общественной организации инвалидов «Ковчег»: «В приоритете этот автобус будет доставлять экспертную группу из числа людей с инвалидностью, специалистов по формированию доступной среды до объектов, которые будут нуждаться в добровольной сертификации. Сами инвалиды могли участвовать в формировании доступной среды, то есть той среды, которая им дает возможность жить полноценно».

Сначала активисты «Ковчега» сами пробовали собрать сумму необходимую на покупку микроавтобуса, но она оказалась неподъемной. Обратились в «Народный фронт», а общественники попросили помощи у заполярных бизнесменов. Откликнулся Мурманский морской торговый порт.

Татьяна Кусайко, сопредседатель мурманского отделения Общероссийского народного фронта, член Совета Федерации России: «Социально ориентированный бизнес - это благотворительность. Она для дальнейшего развития нашего региона как в здравоохранении, в образовании. В данном случае речь идет о создании безбарьерной среды для маломобильных групп населения».

Сенатор Татьяна Кусайко вручила директору торгового порта благодарность от председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко.

Александр Масько, генеральный директор Мурманского морского торгового порта: «Добрые дела всегда приятно делать, и мы уверены, что они будут иметь отдачу. Самое главное, что это помощь конкретным людям, надеемся, что с подобными делами более комфортной и доступной, и они смогут проявлять свою активную позицию в обычной жизни».

По словам Александра Масько, это очередной шаг в реализации социальной политики торгового порта. Оказание шефской и благотворительной помощи - это одна из добрых традиций предприятия. А к традициям в порту относятся с трепетом.

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