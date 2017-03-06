16+
:-2°
Все новости Мурманска
и Мурманской областиОн-лайн вещание8 (815-2) 400-870

Форум социальных технологий «Город – это мы собрал более 500 активистов Печенгского района и Мончегорска

10:1706 марта 2017Просмотров: 115

Форум социальных технологий «Город – это мы», организованный компанией «Норникель», собрал более 500 активистов Печенгского района и Мончегорска, готовых улучшать жизнь в своих городах, сообщает kn51.ru.

Как отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко, улучшение городской среды – это часть рабочего предложения, которое компания делает своим сотрудникам. Компания заинтересована в развитии региона.

Но инициатива должна исходить не только от нее, но и от самих горожан:

- Жизнь наших предприятий и городов, где они расположены, тесно связана. И чем лучше, интереснее и качественнее будет уровень жизни, тем больше вероятность того, что люди останутся в регионе и продолжат работать, что сюда с удовольствием приедут новые сотрудники, выбрав работу на производстве.

Участники и эксперты форума неоднократно говорили о том, что улучшение городской среды зависит от инициативы самих горожан.

- Форум – это хороший инструмент, чтобы увидеть срез общественного мнения, услышать идеи и предложения от жителей, увидеть городских энтузиастов и активистов, которые готовы не только предлагать, но и реализовывать, - отметил начальник управления благотворительных программ Игорь Сухотин. - Именно с такими людьми компания готова быть партнером.

Фото сайта kn51.ru

Читайте также
Труппа мурманского драмтеатра выступит со спектаклем «Бременские музыканты» в ПушномВ Мурманске сгорел УАЗикВ Мурманске дети помогли упечь педофила за решетку«Юнга» артиллерийским огнём отразил условное воздушное нападение
Председатель областной Думы Сергей Дубовой поздравил с юбилеем первую женщину-космонавта Валентину ТерешковуМурманский морской торговый порт участвует в проектах по созданию безбарьерной средыМедведев сократил срок перечисления маткапитала до 10 днейКольское Заполярье становится все более популярным среди туристовВ Мурманске пройдет праздничный концерт, посвященный Международному женскому ДнюФранцузы покупают немцев: General Motors продает Opel за 2,2 млрд евро
Комментарии
Март2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
27281234567891011121314151617181920212223242526272829303112
Предложить новостьПодать объявление в телегазетуЗаявка на прайс-листЮридическая помощьГруппа вКонтактеГруппа на Facebook
Добавить в:
Электронное периодическое издание ТВ-21 зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 11 октября 2011 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–46924. Все права защищены. Копирование материалов возможно только с активной ссылкой на сайт ТВ-21. 16+

если вы нашли ошибку в тексте, нажмите на клавиатуре клавиши ctrl+enter
© 2006 - 2017 Телекомпания ТВ-21 Мурманск, т.400-870 183010 Мурманск, ул. Генерала Журбы д. 6  