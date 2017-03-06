Форум социальных технологий «Город – это мы собрал более 500 активистов Печенгского района и Мончегорска

Форум социальных технологий «Город – это мы», организованный компанией «Норникель», собрал более 500 активистов Печенгского района и Мончегорска, готовых улучшать жизнь в своих городах, сообщает kn51.ru.

Как отметила директор департамента социальной политики «Норникеля» Светлана Ивченко, улучшение городской среды – это часть рабочего предложения, которое компания делает своим сотрудникам. Компания заинтересована в развитии региона.

Но инициатива должна исходить не только от нее, но и от самих горожан:

- Жизнь наших предприятий и городов, где они расположены, тесно связана. И чем лучше, интереснее и качественнее будет уровень жизни, тем больше вероятность того, что люди останутся в регионе и продолжат работать, что сюда с удовольствием приедут новые сотрудники, выбрав работу на производстве.

Участники и эксперты форума неоднократно говорили о том, что улучшение городской среды зависит от инициативы самих горожан.

- Форум – это хороший инструмент, чтобы увидеть срез общественного мнения, услышать идеи и предложения от жителей, увидеть городских энтузиастов и активистов, которые готовы не только предлагать, но и реализовывать, - отметил начальник управления благотворительных программ Игорь Сухотин. - Именно с такими людьми компания готова быть партнером.



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