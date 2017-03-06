Французы покупают немцев: General Motors продает Opel за 2,2 млрд евро

Французская PSA Group, которой принадлежат «Peugeot» и «Citroen» заключила с General Motors сделку по покупке подразделения «Opel».

Сумма сделки составит 2,2 миллиарда евро, сообщает BBC.

PSA Group также получит также бренд и производственные мощности «Vauxhall» (под этим брендом Opel продают в Великобритании), где на заводах работает около 4,500 человек.

Таким образом, после завершения сделки, французкая PSA Group станет вторым крупнейшим производителем автомобилей в Европе после немецкого концерна «Volkswagen».