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Французы покупают немцев: General Motors продает Opel за 2,2 млрд евро

13:0006 марта 2017Просмотров: 150

Французская PSA Group, которой принадлежат «Peugeot» и «Citroen» заключила с General Motors сделку по покупке подразделения «Opel».

Сумма сделки составит 2,2 миллиарда евро, сообщает BBC.

PSA Group также получит также бренд и производственные мощности «Vauxhall» (под этим брендом Opel продают в  Великобритании), где на заводах работает около 4,500 человек.

Таким образом, после завершения сделки, французкая PSA Group станет вторым крупнейшим производителем автомобилей в Европе после немецкого концерна «Volkswagen». 

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