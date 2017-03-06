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Именитые хоккеисты провели мастер-класс для юных норильских спортсменов

11:4906 марта 2017Просмотров: 147

4 марта перед благотворительным матчем «Легенд хоккея» и норильской команды Ночной хоккейной лиги участники звездной команды провели мастер-класс для юных норильский спортсменов.

Уроки профессионального мастерства на льду Дворца спорта «Арктика» молодым северянам давали именитые хоккеисты Роман Ильин, Игорь Мишуков, Павел Савченко, Роман Лобанов. С вратарями отдельно занимался звездный голкипер Владимир Мышкин.

Получить ценные советы профессионалов с огромным стажем смогли около 40 воспитанников отделения «Хоккей» ДЮСШ по зимним видам спорта, сообщает «Таймырский Телеграф».

После разминки ребята выполнили несколько упражнений и даже смогли сразиться со звездными хоккеистами. Удовольствие от мастер-класса получили не только юные норильчане, но и их именитые наставники. Так, Роман Ильин отметил «горящие глаза» юных спортсменов северного города и сказал, что «ребята с удовольствием выполняли все задания».

Приятное впечатление воспитанники секции хоккея произвели на Олимпийского чемпиона, многократного чемпиона мира и Европы, обладателя Кубка Канады, заслуженного мастера порта СССР, заслуженного тренера России Владимира Мышкина. «Мастер-класс – это не простая тренировка, а советы на будущее. Наша задача – показать, как и над какими моментами надо работать, определить какие-то недостатки, нюансы, которые должны быть исправлены для того, чтобы расти в мастерстве. Если эти ребята пропустят все через себя, продолжат заниматься спортом, у нас вырастет поколение, которые будет побеждать на международных аренах. Сейчас они в начале пути, и именно в этом возрасте неталантливых детей просто нет. Все зависит от желания конкретного начинающего спортсмена, а шанс надо дать всем»,– отметил Владимир Мышкин.

Кроме неоценимых советов юные норильчане смогли получить автографы участников звездной команды «Легенды хоккея». Подписывая карточки и майки юных хоккеистов, Павел Савченков сказал, что ребята его приятно удивили своей хорошей подготовкой, пожелал им удачи, спортивных достижений и «чтобы лет через 10 уже мы у них брали автографы».

Как отметил Борис Рагулин, заместитель директора по учебно-спортивной работе ДЮСШ по зимним видам спорта, занятие со звездами отечественного хоккея – огромная удача для юных северян, а сам благотворительный матч «Легенд хоккея» и команды НХЛ «Норильск» является для них «более воспитательным, чем развлекательным». По словам собеседника агентства, сегодня хоккей в Норильске очень популярен. Им занимаются и дети, и подростки, и взрослые. При этом северный город может похвастаться успехами в этом виде спорта. В Красноярском крае норильская команда уступает разве что красноярскому «Соколу». На вопрос «Таймырского Телеграфа» о том, чего в настоящее время не хватает норильскому хоккею, Борис Рагулин ответил так: «Не хватает площадок. Если бы в Талнахе был искусственный лед, занятия там можно было бы проводить круглый год, а не только с ноября по апрель. Если бы на «Льдинке» (крытый каток в Центральном районе – прим. ИА ТТ) положить айсматы, что не очень затратно, можно было бы серьезно разгрузить «Арктику», где сейчас на тренировке одновременно бывает до 80 человек».

Как сообщалось, благотворительный матч «Легенд хоккея» и команды НХЛ «Норильск» завершился со счетом 11:5 в пользу звездной команды, в составе которой играли прославленные спортсмены: Вячеслав Фетисов, Павел Буре, Алексей Касатонов, Виктор Каменский, Александр Могильный, Роман Ильин, Александр Кожевников, Игорь Мишуков, Александр Якушев, Павел Савченко, Владимир Мышкин, Игорь Болдин, Роман Лобанов, а также представители «Норникеля»: президент компании Владимир Потанин, старший вице-президент Сергей Батехин и член совета директоров «Норникеля» Сергей Барбашев. В команду северного города вошли в основном работники различных предприятий «Норникеля», а также сотрудники бюджетных организаций, в том числе тренеры-преподаватели.

Фото сайта «Таймырский Телеграф»

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