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Кольское Заполярье становится все более популярным среди туристов

14:3606 марта 2017Просмотров: 83

Кольское Заполярье становится все более популярным среди туристов. Жителям Мурманской области, других регионов, также гостям из зарубежных стран уже успели полюбиться туристические путешествия по Кольскому полуострову.

Как показали наблюдения, в число наиболее посещаемых мест входят особо охраняемые природные территории регионального значения, такие как заказники «Кутса», «Сейдяввръ», природный парк «Полуостров Рыбачий и Средний», говорится на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области.

В преддверии очередного туристического сезона Министерство напоминает о существовании особого режима пребывания в каждом заказнике и природном парке.

Правила и ограничения касаются, в основном, использования механических транспортных средств, моторных лодок, способов организации мест стоянок, культуры поведения, пожарной безопасности в лесах, рыбалки, охоты и др. Особое внимание отводится проблеме мусора.

Подробная информация размещена на сайте Министерства.

На этом же сайте таже можно найти информацию об условиях пребывания на каждой особо охраняемой природной территории. Там же перед посещением нужно зарегистрироваться, заполнив несложную форму.

Такие меры необходимы для организации безопасного пребывания туристов, а также для сохранения окружающей природной среды.

Не зарегистрированным туристам, а также нарушителям установленного режима заказника грозит административный штраф.


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