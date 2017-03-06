Медведев сократил срок перечисления маткапитала до 10 дней

Срок перечисления средств материнского капитала семьям сократят с одного месяца до десяти дней.



«Я подписал постановление, которое приводит правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий в соответствии с действующим законодательством, - сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании со своими заместителями, сообщает Российская газета. - Кроме того, там сокращается с месяца до 10 рабочих дней срок перечисления средств материнского капитала с момента принятия положительного решения по заявлению родителя, то есть ждать придется меньше».

За 10 лет существования программы маткапитала ей воспользовались почти пять миллионов семей.

«Конечно, эта программа внесла немалый вклад в улучшение демографической ситуации», - констатировал глава правительства.





