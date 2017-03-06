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Мончегорцев приглашают принять участие в формировании городской среды

10:4506 марта 2017Просмотров: 147

С 3 марта по 3 апреля 2017 года проводятся общественные обсуждения по проекту «Формирование комфортной городской среды на 2017 год».

Приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» рассчитан на 5 лет.

Проект будет реализовываться при непосредственном участии жителей города. Вы можете подать заявку по включению своей дворовой территории в программу «Формирования комфортной городской среды», а также предложить общественную территорию в городе, которая требует преображения, в том числе со своими предложениями изменений.

Все собранные заявки будут рассмотрены на общественном совете, состав которого утвержден постановлением администрации города.  Решения по включению конкретных дворовых территорий в программу благоустройства 2017 года будут приниматься с учетом сроков предоставления предложений, проработанности предложения и финансовых возможностей программы благоустройства.

Необходимо отметить, что  2017 год – пилотный для данной программы, сроки приема и рассмотрения заявок ограничены,  предложения для рассмотрения и реализации в 2017 году принимаются до 15.03.17.

Предложения, не вошедшие в число реализуемых в 2017 году, могут войти в программу на 2018-2022 гг., в связи с чем прием предложений не останавливается и после 15 марта.  

Администрация города ждет Ваших предложений:

По общественным территориям – в отделе архитектуры и градостроительства администрации города Мончегорска  по адресу: Мурманская область г. Мончегорск, пр. Металлургов, д. 37, каб. 309, 310.

В рабочие дни  9.00-17.00, пн – 9.00-18.00 (перерыв 13.00 - 14.00). Телефоны для справок: 8(81536)7-22-41, 8(81536)7-22-96, e-mail: oag@monchegorsk-adm.rubatskich.ni@monchegorsk-adm.ru.

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