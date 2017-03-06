Мурманскую область посетил замначальника Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны Александр Бондар

Завершилась рабочая поездка на Кольский Север представителей СЗРЦ МЧС России под председательством заместителя начальника Северо-Западного регионального центра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (по Государственной противопожарной службе) полковника внутренней службы Александра Бондара, в рамках которой состоялась проверка регионального управления МЧС России и подчиненных подразделений.

Особое внимание было уделено различным направлениям деятельности, включая экстренное реагирование на чрезвычайные ситуации, сообщает пресс-служба регионального МЧС России.

Так, проводилось командно-штабное учение, в ходе которого отрабатывались основные задачи, в том числе сбор оперативного штаба при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, развертывание подвижного пункта управления Главка и аэромобильной группировки.