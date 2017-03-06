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Музыкальные таланты. Продолжается приём заявок для участия в конкурсе «Фонограф-дебют»

20:0306 марта 2017Просмотров: 143

Сергей Жилин ищет таланты. Музыкант, которого многие знают по участию в качестве дирижёра в шоу «Голос», приедет в Мурманск вместе с участниками детского проекта.

Дирижёр несколько раз уже приезжал Мурманск и теперь совместно с областным фондом «Время добра» он проводит отбор в региональный джазовый конкурс «Фонограф-дебют». Победители конкурса получат возможность пройти обучение в студии эстрадно-джазового искусства «Фонограф» Сергея Жилина и принять участие в гала-концерте конкурса в Москве.

Марина Калмыкова, президент фонда «Время добра»: «Оркестр «Фонограф» приедет в Мурманск, вместе с победителями «Дети голос» и наши детки смогут посмотреть, чего можно добиться, если не стесняться и показывать свои музыкальные таланты. И выносят их на государственный уровень».

В региональном детско-юношеском эстрадно-джазовом конкурсе «Фонограф-Дебют» могут принять участие и учащиеся музыкальных школ и дети, занимающиеся самостоятельно. Допустимый возраст от 6 до 17 лет. Конкурс проходит в номинациях «Сольное вокальное исполнительство» и «Сольное инструментальное исполнительство». Для участия необходимо подать заявку не позднее 27 марта.

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