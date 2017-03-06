Норвежский поселок Нейден целиком вошел в 30-километровую зону безвизовых поездок

4 марта 2017 года вступил в силу Протокол об упрощении порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий Российской Федерации и Королевства Норвегии.

Протокол распространяет действие Соглашения на часть территории поселка Нейден, выходящую за пределы 30-километровой приграничной зоны Норвегии.

Со дня вступления Протокола в силу жители этой части норвежского поселка получили возможность оформлять разрешения на местное пограничное передвижение, сообщает Ростуризм.

В свою очередь, жители российской приграничной территории теперь могут посещать указанную часть поселка Нейден и расположенный там памятник советским воинам-освободителям.

Олег Сафонов, Глава Ростуризма: «Упрощение порядка взаимных поездок жителей приграничных территорий является перспективной мерой с точки зрения увеличения туристического обмена с соседним государством. Вместе с тем, это лишь один из шагов по развитию туристического сотрудничества с Норвегией».