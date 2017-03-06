Оленегорская прокуратура добивается закрытия сайтов, продающих краснокнижных животных

Прокуратурой Оленегорска выявлены интернет-ресурсы, на которых размещены объявления с предложением приобрести различные виды животных, в том числе занесенных в Красную книгу России, а именно, леопарда, Амурского тигра, а также Кавказского камышового кота.

Покупка и продажа диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России, допускается в исключительных случаях по специальному разрешению, а за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных установлена уголовная ответственность.

Прокурором Оленегорска в суд направлен иск с требованием признать запрещенными сайты, позволяющие приобрести животных, занесенных в Красную книгу, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

При удовлетворении требований прокурора, решение суда будет направлено в региональный Роскомнадзор для включения указанных интернет-ресурсов в Единый реестр запрещенных сайтов.